وفد من شرطة دبي يتفقد منصتها في القرية العالمية

دبي (الاتحاد)



تفقد اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، واللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، منصة شرطة دبي التفاعلية في القرية العالمية، والتي تستقبل الزوار بهدف تعريف الجمهور بخدمات شرطة دبي المتنوعة، ونشر الوعي الأمني والشرطي، وتعزيز الشعور بالأمن والأمان لدى أفراد المجتمع.

واطلع أحمد زعل وحارب الشامسي، خلال الزيارة، على طبيعة الخدمات المقدمة للزوار، والتي تشمل خدمة الحجز الذكي للمركبات، وشرطة الأحياء السكنية، وخدمات الاستعلام والمتابعة، والأمن الذكي للمنازل، والإبلاغ عن المعثورات، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وخدمة التعاميم ومنع السفر، وخدمات حماية ودعم الطفل، وحماية ودعم المرأة، ومركز الاتصال 901، ومنصة 04 وغيرها من الخدمات المبتكرة.



الخدمات الذكية

أشار مسؤولو المنصة إلى أن المنصة تُسهم في تعريف الزوار بالخدمات الذكية التي تقدمها شرطة دبي، وتتيح لهم فرصة التعرف على الإجراءات والخدمات بأسلوب مبتكر وتفاعلي، بما يعكس حرص شرطة دبي على تعزيز جودة الحياة ورفع مستوى رضا المجتمع عن خدماتها، ويؤكد التزامها بترسيخ حضورها المجتمعي، وتقديم تجربة خدمية متميزة للزوار.