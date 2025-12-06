«الأعمال الأردني الإماراتي» يحتفي بعيد الاتحاد

أبوظبي (وام)



نظّم مجلس الأعمال الأردني-الإماراتي في أبوظبي، احتفالاً بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين لدولة الإمارات، بحضور عدد من كبار المسؤولين والدبلوماسيين ورجال الأعمال من البلدين. وقال المستشار محمد صايل المعايطة، رئيس المجلس، في كلمته خلال الحفل: إن احتفال الإمارات بعيد الاتحاد يمّثل مناسبة وطنية تجسّد مسيرة تنموية استثنائية قادها الآباء المؤسسون بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذين وضعوا ركائز نهضة راسخة جعلت من الدولة نموذجاً عالمياً في الإنجاز والتقدم. وأشار إلى أن رؤية الاتحاد كانت ولا تزال مشروعاً حضارياً تتجلّى فيه الحكمة والعزيمة والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص.

وأكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والأردن، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين تتجاوز نطاق التعاون العابر لتُشكّل «تلاحماً مصيرياً» يستند إلى توافق سياسي واقتصادي وثقافي راسخ.