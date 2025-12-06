الأحد 7 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
زايد بن حمدان بن زايد يلتقي وزير الاقتصاد في جمهورية أذربيجان

زايد بن حمدان بن زايد يلتقي وزير الاقتصاد في جمهورية أذربيجان
6 ديسمبر 2025 21:46

التقى سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، معالي ميكائيل جباروف وزير الاقتصاد الأذربيجاني، على هامش الزيارة التي يرأس خلالها سموّه وفد الدولة إلى جمهورية أذربيجان الصديقة.

وجرى، خلال اللقاء، بحث فرص توسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين الصديقين، لاسيَّما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والتحوّل الرقمي، والطاقة، والموارد الطبيعية، والابتكار.

وأكَّد الجانبان، خلال اللقاء، أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الشراكات القائمة والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يتمتّع بها البلدان لمواصلة العمل على إطلاق مشاريع مشتركة تدعم النمو الاقتصادي وتخدم أهداف التنمية المستدامة.

حضر اللقاء سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة، وعلي راشد الراشدي، الرئيس التنفيذي لشركة «انترناشونال ريسورسيس هولدينغ»، وأجاي بهاتيا، الرئيس التنفيذي لشركة «سيريوس انترناشونال هولدينغ»، وفؤاد درويش، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «بالمز سبورت».

يأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة اجتماعات عقدها وفد الدولة مع عدد من الجهات الأذربيجانية، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير المبادرات التي تسهم في بناء شراكات طويلة الأمد بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان.

في هذا السياق، أجرت شركة «انترناشونال ريسورسيس هولدينغ» سلسلة لقاءات مع جهات أذربيجانية، لبحث فرص التعاون في مشاريع التعدين، من خلال توفير قدرات متقدمة في الاستكشاف وتطبيق ممارسات مستدامة لدعم نمو قطاع الموارد الطبيعية في أذربيجان.

من جانبها، استعرضت شركة «سيريوس انترناشونال هولدينغ» مع عدد من الجهات والشركات الأذربيجانية، على هامش الزيارة، فرص توسيع نطاق التعاون في مجالات التحوّل الرقمي في قطاعات الكهرباء والمياه، والبنية التحتية لشبكات الطاقة الذكية لدعم جهود التحوّل في قطاع الطاقة في جمهورية أذربيجان.

كما جدّدت «سيريوس انترناشونال هولدينغ» التأكيد على شراكتها القوية مع أذربيجان عبر مشروع شبكة الغاز الذكية بقيمة 480 مليون دولار أميركي، الذي تُنفِّذه شركة «إسياسوفت» التابعة لها، بالتعاون مع شركة النفط الوطنية في أذربيجان «سوكار»، لتوفير حلول لإدارة الشبكات بتقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي والعدادات الذكية والبنية التحتية الرقمية المتقدمة.

وعلى صعيد آخر، بحثت شركة «بالمز سبورت»، خلال الزيارة، سُبل مواصلة تعزيز التعاون في المجالات الرياضية مع عدد من المؤسسات المعنية في أذربيجان، حيث تواصل الشركة، حاملة الاسم والراعية لنادي نيفتشي لكرة القدم، تعزيز حضورها في أذربيجان ضمن خطط توسّعها العالمي، من خلال تعزيز التعاون في مجالات كرة القدم، ورياضات الدفاع عن النفس، والبرامج المجتمعية، وتطوير وإعداد الرياضيين.

المصدر: وام
زايد بن حمدان بن زايد
أذربيجان
وزير الاقتصاد
