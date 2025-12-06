الأحد 7 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

لطيفة بنت محمد تلتقي السيدة الأولى لجمهورية الإكوادور

لطيفة بنت محمد في حديث مع لافينيا فالبونيسي نوبوا (وام)
7 ديسمبر 2025 01:37

دبي (الاتحاد)

التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أمس، إنجيلا لافينيا فالبونيسي اكوستا نوبوا، السيدة الأولى لجمهورية الإكوادور. وتناول اللقاء - الذي عُقد في أبراج الإمارات - بحث سبل التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات، لاسيّما الثقافية والإبداعية، وسلّط الضوء على العلاقات الثقافية والاقتصادية المتنامية بين الإمارات والإكوادور، كما ركز على أهمية تمكين الشباب والتبادل الثقافي، وتفعيل منظومة الابتكار وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد الإبداعي، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشادت سموّها بجهود الإكوادور في دعم التنمية الاجتماعية، وإشراك الشباب في تشكيل مستقبل مجتمعاتهم. كما أكدت سموّها التزام دبي ودولة الإمارات بتعزيز الشراكات العالمية مع مختلف الدول، مشيرة إلى دور هذه الشراكات في تعزيز الحوار الدولي، ودعم رؤية دبي في أن تكون مركزاً مبتكراً يستشرف المستقبل، ويجمع الأفكار والمواهب والثقافات لصنع فرص إبداعية مشتركة.
حضر اللقاء معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، ورقية البلوشي، المدير التنفيذي للعلاقات الدولية، مكتب رئاسة مجلس الوزراء.

