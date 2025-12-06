الأحد 7 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

دورة متخصصة للتوعية الأمنية في البيئة المعادية

مشاركون في دورة التوعية الأمنية (من المصدر)
7 ديسمبر 2025 01:36

دبي (الاتحاد) 

افتتح العميد الدكتور سلطان عبدالحميد الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، دورة «التوعية الأمنية في البيئة المعادية» التي استضافتها الأكاديمية، بحضور مديري الإدارات الفرعية، وعدد من ضباط الأكاديمية.

وفي كلمة الافتتاح، أكد العميد الدكتور سلطان الجمال، أن الأكاديمية مستمرة في تقديم البرامج المتقدمة التي تعزّز أمن المجتمع وترتقي بقدرات الكوادر العاملة في البيئات الصعبة، مشيراً إلى أن تنظيم هذه الدورة يأتي ضمن نهج الأكاديمية في تطوير المهارات ورفع مستوى الجاهزية وفق أعلى المعايير العالمية، وترسيخ مفهوم الوقاية والاستجابة السليمة في مختلف الظروف.
وأوضح العميد الجمال أن الدورة شارك في تنفيذها بالتعاون مع الأكاديمية كلٌّ من: الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وشركة شيلد، ونبتون جروب للاستشارات الأمنية، في نموذج يعكس تكامل الجهود وتبادل الخبرات بين المؤسسات الأمنية وشركاء التدريب المتخصصين، مشيراً إلى أنها تُعد من البرامج النوعية المتخصصة الموجّهة للعاملين أو المسافرين إلى المناطق عالية الخطورة أو المتأثرة بالصراعات، حيث تهدف إلى تعزيز جاهزية المشاركين للتصرف المبكر في المواقف الطارئة، وتمكينهم من اتخاذ القرارات الحاسمة.

أكاديمية شرطة دبي
دبي
شرطة دبي
