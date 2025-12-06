«بريدج» 2025 تعقد جلسة دبلوماسية مغلقة لبحث مستقبل نزاهة المعلومات في العالم

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت قمة بريدج 2025 عقد جلسة مغلقة رفيعة المستوى، برئاسة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، ضمن فعاليات اليوم الأول للقمة، لبحث مستقبل نزاهة المعلومات والسرديات في عالم تتسارع فيه التقنيات وتتداخل فيه التأثيرات الرقمية مع القرارات السياسية والاقتصادية. وتستضيف الجلسة نخبة من القادة وصنّاع السياسات والخبراء الدوليين من المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام وشركات التقنية العالمية، في مسار حواري يُعد من أهم مسارات القمة وأكثرها خصوصية.

وتهدف الجلسة المغلقة إلى مناقشة التحولات الحاسمة التي يشهدها النظام المعلوماتي العالمي، وتعزيز التفاهم بين مختلف الأطراف حول كيفية التعامل مع التحديات المتسارعة المرتبطة بالمعلومات المضللة.