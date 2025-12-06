حمدان بن محمد: ربط الأجيال بماضيها وتعزيز الروابط الأسرية والصحراء المدرسة الأولى لأجدادنا

دبي (الاتحاد)



بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تنطلق فعاليات «مخيم غمران» الشتوي في صحراء دبي، في 12 ديسمبر الحالي، في تجربة مجتمعية فريدة تهدف إلى تعزيز الروابط الأسرية، وغرس المهارات التراثية الأصيلة في نفوس الأجيال الجديدة.



المدرسة الأولى

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن مخيم غمران يترجم رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في ربط الأجيال بماضيها، وتعزيز الروابط الأسرية عبر التجربة المباشرة والمعايشة الواقعية للهوية الإماراتية في تفاصيلها الأصيلة، مشيراً إلى أن الحفاظ على هويتنا الثقافية وتراثنا المجتمعي هو ركيزة أساسية في دعم مسيرة التنمية المستدامة.

وقال سموه: «الصحراء المدرسة الأولى لأجدادنا، ومنها تعلّموا قيم الصبر والعزيمة والاعتماد على النفس، واليوم نعيد لهذا الدور الحضاري مكانته بطريقة معاصرة تُناسب أطفالنا، عبر مبادرات تُجسّد رؤية دبي في الاستثمار بالأسرة والمجتمع كمنظومة متكاملة».

وأضاف سموه: «أبناؤنا أمانة نحملها اليوم، ومن واجبنا أن نرعاهم، ونوجّههم، ونغرس فيهم القيم التي نشأنا عليها ليحملوا بدورهم راية المستقبل. فتعزيز وعيهم بهويتهم، وتزويدهم بالمعرفة المتجذّرة في ثقافتنا، هو استثمار في الغد، وضمان لاستدامة القيم التي تأسست عليها دولة الإمارات».

وتابع سموه: «هدفنا أن نبني جيلاً واعياً بتاريخه.. فخوراً بتراثه.. متمسكاً بقيمه، يملك من المعرفة ما يؤهله لصون هويته ومن الثقة ما يُمكّنه من التعبير عنها بكل فخر واعتزاز. فالهوية ليست ماضياً نحتفظ به، بل قيماً نعيشها، وحاضراً نُجسّده، ومستقبلاً نبنيه على أسس راسخة من المبادئ النبيلة والقيم الأصيلة التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا».

ودعا سموه آباء وأبناء إمارة دبي إلى المشاركة في فعاليات المخيم والاستفادة من التجارب الواقعية التي يوفرها.



الفئة المستهدفة

يتضمن برنامج «مخيم غمران» الذي يقام بتنظيم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية الداعمة، سلسلة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تستهدف الأطفال من الفئة العمرية من 6 إلى 12 عاماً، على أن تضم كل مشاركة ثنائياً عائلياً من إمارة دبي (أب وابن أو جد وحفيد)، في تجربة متكاملة تجمع بين التعلم والمعايشة، وتُعزز القيم التراثية، وتوثّق الروابط الأسرية بين الأجيال.