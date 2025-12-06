«رواد» تطلق «نجوم الأعمال» بمشاركة 60 مشروعاً ريادياً

الشارقة (وام)



أطلقت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أول أمس، النسخة الثالثة عشرة من مبادرتها السنوية «نجوم الأعمال» ضمن فعاليات مهرجان ضواحي 14 المقام في حديقة القرائن 5 بمشاركة 60 مشروعاً ريادياً لطلبة المدارس والجامعات من داخل الدولة وبالتعاون مع مؤسسة سجايا فتيات الشارقة، وتستمر نحو 3 أسابيع بهدف نشر فكر وثقافة العمل الحر وريادة الأعمال وتأهيل الجيل التالي من رواد.

حضر الافتتاح حمد المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وأعضاء اللجنة المنظمة، واطّلع على المنتجات المعروضة واستمع من الطلبة المشاركين إلى أفكارهم الريادية التي يسعون لتحويلها إلى مبادرات أولية ونماذج لمشاريع صغيرة تؤهلهم لخوض تجربة العمل الحر عالم ريادة الأعمال.

وأكد المحمود أن المبادرة تُعد إحدى الحاضنات الفريدة والمنصات الداعمة لطلبة المدارس والجامعات بما توفره من بيئة محفزة تساعدهم على تنمية مهاراتهم وإطلاق طموحاتهم الإبداعية وترجمتها إلى مشاريع رائدة.

وتتميز النسخة الحالية بأنها تنفذ لأول مرة عبر ثلاث مراحل متتابعة يتم توزيع المشاريع المشاركة فيها والتي يمثلها 120 طالباً وطالبة من مختلف المدارس والجامعات والكليات في الدولة حيث خصصت اللجنة المنظمة الفترة من 5 إلى 11 ديسمبر لمشاريع مجموعات طلبة المدارس في مراحل التعليم الأساسي (الحلقتين الأولى والثانية) للفئة العمرية من 10 إلى 15 عاماً بينما خصصت الفترة من 12 إلى 18 ديسمبر لمشاريع طلبة المرحلة الثانوية والجامعات للفئة العمرية من 16 إلى 21 عاماً بينما خصصت الفترة من 19 إلى 25 ديسمبر لفئة المدارس والجامعات وللمنتسبات من مؤسسة سجايا فتيات الشارقة.

وقالت فاطمة آل علي، مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد» بالتكليف، إن الطلبة المشاركين خضعوا قبل انطلاق المبادرة لسلسلة من الورش التعريفية لضمان إنجاح مشاركتهم وتعزيز فرص تسويق منتجاتهم بالمستوى الأمثل.