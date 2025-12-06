شرطة أبوظبي تحتفي بالخريجين المبتعثين في ملتقى «رواد المستقبل»

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بنخبة من منتسبيها الخريجين المبتعثين، والبالغ عددهم 64 خريجاً، خلال ملتقى «رواد المستقبل» في نسخته السادسة، والذي نظمته إدارة البعثات بقطاع الموارد البشرية، في قاعة الشهيد.

وكرم اللواء عمران أحمد المزروعي، مدير قطاع الموارد البشرية الخريجين المبتعثين، مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بابتعاث منتسبيها للدراسة في الجامعات العالمية المرموقة، انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة في تمكين الشباب وإعدادهم كرواد للتطوير والتنمية وقادة للمستقبل.

ووجه الشكر للقيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود لمسيرة الابتعاث، وتوفير الإمكانيات للاستثمار الأمثل في العنصر البشري القادر على أداء المهام الأمنية وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وحضر الملتقى العميد وليد سالم الشامسي، قائد عام كلية الشرطة، وعدد من الضباط، والشركاء من الجهات الأكاديمية والمؤسسات الداعمة للتميز العلمي، إلى جانب الخريجين المتميزين من برامج الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس.

وأشار العقيد سالم سيف الكعبي، مدير إدارة البعثات بشرطة أبوظبي، إلى أن إدارة البعثات تعمل على إلحاق منتسبي شرطة أبوظبي في أفضل الجامعات المعتمدة في العالم، وبكافة التخصصات التي تحتاج إليها بيئة العمل، تجسيداً للاستراتيجية التي تنتهجها شرطة أبوظبي في تأهيل وتدريب العنصر البشري، وتوفير كوادر وطنية متميزة تساهم في عملية التطوير والتحديث، قادرة على حمل راية الريادة في التميز والإبداع والإسهام في تقديم خدمات شرطية عالية الجودة من أجل استقرار المجتمع.