علوم الدار

رئيس الدولة: الإمارات حريصة على توسيع شراكاتها مع دول أميركا اللاتينية

رئيس الدولة: الإمارات حريصة على توسيع شراكاتها مع دول أميركا اللاتينية
6 ديسمبر 2025 22:11

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن الإمارات حريصة على توسيع شراكاتها مع دول أميركا اللاتينية.
وقال سموه، على موقع «إنستجرام»: «بحثت اليوم في أبوظبي مع فخامة الرئيس دانيال نوبوا مسارات التعاون والعمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات والإكوادور خاصة في المجالات التي تخدم الأولويات التنموية المشتركة للبلدين». 
وأضاف صاحب السمو رئيس الدولة «الإمارات حريصة على توسيع شراكاتها الاقتصادية مع دول أميركا اللاتينية وخطت خطوات مهمة في هذا الشأن خلال الفترة الماضية، انطلاقاً من نهجها في بناء شراكات تنموية تعود بالنفع والخير على الجميع».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
