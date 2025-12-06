محمد بن راشد وحمدان بن محمد ومكتوم بن محمد يحضرون أفراح بن غدير والكتبي والفلاسي

دبي (الاتحاد)



حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، حفل الاستقبال الذي أقامه، أمس، في قاعة الرمال بدبي، سالم سعيد بن غديّر وغديّر مطر بن غديّر وحمد ضعيف بن غديّر ومشعان سعيد بن غديّر بمناسبة زفاف أنجالهم مطر سالم سعيد بن غديّر، على كريمة علي عبيد بن غديّر، ومطر غديّر مطر بن غديّر على كريمة مطر سعيد بالمرير الكتبي، وراشد حمد ضعيف بن غديّر على كريمة سالم راشد بن غديّر، وسعيد مشعان سعيد بن غديّر على كريمة صابر سعيد صابر الكتبي. وهنأ سموهم العرسان وذويهم، متمنين لهم حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.





كما حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، حفل الاستقبال الذي أقامه، أمس، في دبي خليفة عبيد بن حميدان الفلاسي ومحمد عبيد بن حميدان الفلاسي وعلي خليفة بن حميدان الفلاسي، بمناسبة زفاف أنجالهم أحمد خليفة عبيد بن حميدان الفلاسي على كريمة عبدالله علي بن حميدان الفلاسي، وعبيد خليفة عبيد بن حميدان الفلاسي على كريمة أحمد عبدالله بالرفيعة الفلاسي، وعبيد محمد عبيد بن حميدان الفلاسي على كريمة راشد محمد بن حميدان الفلاسي، وأحمد علي خليفة بن حميدان الفلاسي على كريمة أحمد علي بن حميدان الفلاسي، وحميد علي خليفة بن حميدان الفلاسي على كريمة خليفة عبيد بن حميدان الفلاسي. وهنأ سموهما العرسان وذويهم، متمنين لهم حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.





