الأحد 7 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد وحمدان بن محمد ومكتوم بن محمد يحضرون أفراح بن غدير والكتبي والفلاسي

محمد بن راشد يتوسط العرسان وذويهم بحضور حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد
7 ديسمبر 2025 01:37

دبي (الاتحاد)

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، حفل الاستقبال الذي أقامه، أمس، في قاعة الرمال بدبي، سالم سعيد بن غديّر وغديّر مطر بن غديّر وحمد ضعيف بن غديّر ومشعان سعيد بن غديّر بمناسبة زفاف أنجالهم مطر سالم سعيد بن غديّر، على كريمة علي عبيد بن غديّر، ومطر غديّر مطر بن غديّر على كريمة مطر سعيد بالمرير الكتبي، وراشد حمد ضعيف بن غديّر على كريمة سالم راشد بن غديّر، وسعيد مشعان سعيد بن غديّر على كريمة صابر سعيد صابر الكتبي. وهنأ سموهم العرسان وذويهم، متمنين لهم حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

كما حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، حفل الاستقبال الذي أقامه، أمس، في دبي خليفة عبيد بن حميدان الفلاسي ومحمد عبيد بن حميدان الفلاسي وعلي خليفة بن حميدان الفلاسي، بمناسبة زفاف أنجالهم أحمد خليفة عبيد بن حميدان الفلاسي على كريمة عبدالله علي بن حميدان الفلاسي، وعبيد خليفة عبيد بن حميدان الفلاسي على كريمة أحمد عبدالله بالرفيعة الفلاسي، وعبيد محمد عبيد بن حميدان الفلاسي على كريمة راشد محمد بن حميدان الفلاسي، وأحمد علي خليفة بن حميدان الفلاسي على كريمة أحمد علي بن حميدان الفلاسي، وحميد علي خليفة بن حميدان الفلاسي على كريمة خليفة عبيد بن حميدان الفلاسي. وهنأ سموهما العرسان وذويهم، متمنين لهم حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

وحضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه أمس في دبي خليفة عبيد بن حميدان الفلاسي ومحمد عبيد بن حميدان الفلاسي وعلي خليفة بن حميدان الفلاسي، بمناسبة زفاف أنجالهم أحمد خليفة عبيد بن حميدان الفلاسي على كريمة عبدالله علي بن حميدان الفلاسي، وعبيد خليفة عبيد بن حميدان الفلاسي على كريمة أحمد عبدالله بالرفيعة الفلاسي، وعبيد محمد عبيد بن حميدان الفلاسي على كريمة راشد محمد بن حميدان الفلاسي، وأحمد علي خليفة بن حميدان الفلاسي على كريمة أحمد علي بن حميدان الفلاسي، وحميد علي خليفة بن حميدان الفلاسي على كريمة خليفة عبيد بن حميدان الفلاسي.

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد: ربط الأجيال بماضيها وتعزيز الروابط الأسرية والصحراء المدرسة الأولى لأجدادنا
«الإمارات نظيفة» تنطلق في دبي بمشاركة مجتمعية استثنائية

وهنأ سموه العرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

كما حضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية حفل الاستقبال الذي أقامه، أمس، في دبي خليفة عبيد بن حميدان الفلاسي ومحمد عبيد بن حميدان الفلاسي وعلي خليفة بن حميدان الفلاسي بمناسبة زفاف أنجالهم أحمد خليفة عبيد بن حميدان الفلاسي على كريمة عبدالله علي بن حميدان الفلاسي، وعبيد خليفة عبيد بن حميدان الفلاسي على كريمة أحمد عبدالله بالرفيعة الفلاسي، وعبيد محمد عبيد بن حميدان الفلاسي على كريمة راشد محمد بن حميدان الفلاسي، وأحمد علي خليفة بن حميدان الفلاسي على كريمة أحمد علي بن حميدان الفلاسي، وحميد علي خليفة بن حميدان الفلاسي على كريمة خليفة عبيد بن حميدان الفلاسي.

كما حضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، حفل الاستقبال الذي أقامه، أمس، في قاعة الرمال بدبي، سالم سعيد بن غديّر وغديّر مطر بن غديّر وحمد ضعيف بن غديّر ومشعان سعيد بن غديّر بمناسبة زفاف أنجالهم مطر سالم سعيد بن غديّر، على كريمة علي عبيد بن غديّر، ومطر غديّر مطر بن غديّر على كريمة مطر سعيد بالمرير الكتبي، وراشد حمد ضعيف بن غديّر على كريمة سالم راشد بن غديّر، وسعيد مشعان سعيد بن غديّر على كريمة صابر سعيد صابر الكتبي.
وهنأ سموه العرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

 

محمد بن راشد
حمدان بن محمد
مكتوم بن محمد
أفراح الكتبي
أفراح الفلاسي
دبي
آخر الأخبار
غارات عنيفة تستهدف شمالي وجنوب القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر وقطر تدعوان إلى سرعة تشكيل القوة الدولية في غزة
اليوم 02:50
البرلمان العربي يرحب بتجديد ولاية «الأونروا»
الأخبار العالمية
البرلمان العربي يرحب بتجديد ولاية «الأونروا»
اليوم 02:50
طفلان يجلسان على أنقاض منزل في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «اليونيسف» لـ«الاتحاد»: 600000 طفل خارج مقاعد الدراسة للعام الثاني
اليوم 02:50
نازحة سودانية في مخيم للنازحين شمال دارفور (رويترز)
الأخبار العالمية
مسؤولون في منظمات أممية وإغاثية لـ«الاتحاد»: تفاقم الأزمة الإنسانية بمستويات خطيرة في السودان
اليوم 02:50
أطفال يمنيون مهددون بالجوع (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الانتهاكات الحوثية توقف المشاريع الإغاثية باليمن
اليوم 02:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©