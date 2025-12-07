رئيس الإكوادور يفتتح مقر سفارة بلاده في أبوظبي

افتتح فخامة دانيال نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور، صباح اليوم، مقر سفارة بلاده في أبوظبي، وذلك بحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد.

كما حضر حفل الافتتاح معالي غابرييلا سومرفيلد، وزيرة الخارجية والحراك البشري في جمهورية الإكوادور، وإبراهيم سالم العلوي، سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية الإكوادور، وفيليبي ريبادينيرا مولستينا، سفير جمهورية الإكوادور لدى الدولة، وعدد من المسؤولين من كلا البلدين، وسفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة.

وجسد الافتتاح محطة جديدة في مسار العلاقات الإماراتية الإكوادورية، وعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد فخامة دانيال نوبوا، في كلمته اعتزازه بعلاقات الصداقة القوية التي تربط بلاده بدولة الإمارات، والتي تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والتطلع الدائم إلى تحقيق الازدهار والرخاء لشعبي البلدين.

وقال:"إننا في الإكوادور نعتز بعلاقات الصداقة القوية مع دولة الإمارات، ونمد يد التعاون والتقدم إلى الدول التي نتشارك معها القيم والطموحات، وستظل الإكوادور منفتحة على التعاون مع دولة الإمارات التي نجد فيها شريكا صادقا يعتمد عليه ويؤمن بقيم العدالة والتقدم بما يعود بالخير والرخاء على الشعوب".

من جانبها، أعربت معالي غابرييلا سومرفيلد، عن سعادتها بالتواجد في أبوظبي والمشاركة في هذا الحدث المهم الذي يعكس قوة العلاقات مع دولة الإمارات، والتي تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وترتكز على رؤية واضحة تخدم شعبي البلدين.

وقالت: "إن دولة الإمارات بلد صديق وشريك حقيقي؛ فمن خلال الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم رسخنا تعاونا مثمرا في القطاعات كافة المتصلة بأولوياتنا التنموية".

وأشارت إلى أن افتتاح مقر سفارة بلادها في أبوظبي يؤكد التزام الإكوادور الراسخ بتعميق هذه العلاقات الاستراتيجية، معربة عن شكرها لدولة الإمارات على حفاوة الاستقبال، وتطلعها إلى المزيد من النمو والتطور في هذه العلاقات المتميزة.

من جهته، أكد فيليبي ريبادينيرا مولستينا، أن افتتاح مقر سفارة بلاده في أبوظبي يعكس الرغبة المشتركة لدى البلدين في تعميق وتمتين علاقات التعاون والشراكة بينهما على الأصعدة المختلفة، مشيدا بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.