الإثنين 8 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة يلتقي رئيس سيشل

رئيس الدولة يلتقي رئيس سيشل الذي يزور الإمارات لحضور الجولة الختامية لبطولة العالم للفورمولا 1
7 ديسمبر 2025 13:11

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، فخامة الدكتور باتريك هيرميني، رئيس جمهورية سيشل.

ورحب سموه بالرئيس باتريك هيرميني، مجدداً تهنئته بتوليه رئاسة سيشل، معرباً عن تمنياته له التوفيق في قيادة بلده إلى مزيد من التقدم والنماء.

كما هنأ رئيس سيشل، صاحب السمو رئيس الدولة، بمناسبة احتفالات الدولة بعيد اتحادها الرابع والخمسين، متمنياً للإمارات دوام الازدهار ولعلاقات البلدين مزيداً من التطور خلال المرحلة المقبلة.

وبحث سموه ورئيس سيشل، خلال اللقاء، جوانب التعاون المختلفة وإمكانات تنميته خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة المتجددة والاستدامة والتعليم والتحديث الحكومي وغيرها من المجالات التي تخدم التنمية المشتركة للبلدين.
من جانبه، أعرب رئيس سيشل عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة للدعم التنموي الذي تواصل دولة الإمارات تقديمه إلى بلاده والذي يدعم جهودها تجاه تحقيق التنمية المستدامة لشعبها.

المصدر: وام
رئيس الدولة
سيشل
الإمارات
الفورمولا-1
