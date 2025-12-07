الإثنين 8 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

انتخاب مريم البلوشي لرئاسة اللجنة المعنية بحماية البيئة في "الإيكاو"

انتخاب مريم البلوشي لرئاسة للجنة المعنية بحماية البيئة في "الإيكاو"
7 ديسمبر 2025 14:45

انتُخبت المهندسة مريم البلوشي، التي تشغل منصب مدير أول مكتب الشؤون البيئية في الهيئة العامة للطيران المدني، رئيساً للجنة المعنية بحماية البيئة في منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو".

 

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، جاء ذلك خلال اجتماع الدورة الـ 14 للجنة المكونة من 34 دولة، الذي عقد في سنغافورة.

 

وتُعد المهندسة مريم البلوشي أول مختص من منطقة الشرق الأوسط يتولى هذا المنصب، والذي يضم في مهامه الكثير من المتطلبات الدولية لرسم مستقبل قطاع الطيران، والتقليل من التبعات البيئية، والمحافظة على الجوانب الاقتصادية ونمو هذا القطاع الحيوي.

 

وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، إن الثقة التي توليها المنظمات الدولية والمجتمع الدولي لكفاءاتنا الإماراتية هي محل تقدير، وتبرز أهمية حضور الدولة وتأثيرها في قطاع الطيران المدني الدولي، وقدرتها على قيادة ملفات متخصصة في هذا القطاع الحيوي ورسم آفاق جديدة في مستقبله، ويأتي انتخاب المهندسة مريم البلوشي ترجمةً للاحترام والثقة التي تتمتع بها الكفاءات الإماراتية، كما أنه دليل على أن المنطقة مؤهلة بكفاءاتها لمشاركة المجتمع الدولي في صنع القرارات العالمية.

 

ومن جانبه، قال سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، إن لجنة حماية البيئة التابعة لمجلس منظمة الإيكاو هي لجنة مهمة ومؤثرة، وقد اعتمد المجلس الكثير من قرارات الجمعية العمومية بناءً على مخرجات هذه اللجنة التي مهدت لأصحاب القرار فهم المتطلبات البيئية وتأثيراتها الاقتصادية على مستقبل صناعة الطيران، واليوم يمثل اختيار المهندسة مريم البلوشي لرئاسة هذه اللجنة إضافة قيمة للجهود الإماراتية في هذا الملف الحيوي، ونحن على ثقة بأنها ستمثل بداية مرحلة مهمة لتعزيز هذا الملف الحيوي وصنع التغيير الذي يدعم استدامة القطاع.

 

وتُعد اللجنة المعنية بحماية البيئة في مجال الطيران لجنة استشارية فنية تتبع مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، وتتكون من 11 فريق عمل، وما يقارب 1200 خبير، و تم إنشاؤها لوضع المعايير والسياسات والخطوط الإرشادية العالمية التي تعالج التأثيرات البيئية لقطاع الطيران الدولي، كما تعمل الفرق على مجالات أساسية، مثل ضوضاء الطائرات، وانبعاثات المحركات، وتغيّر المناخ، والوقود المستدام، واقتراح أدوات الإدارة البيئية، بالإضافة إلى تقديم تقييمات علمية وفنية واقتصادية للمجلس بما يسهم في تطوير تشريعات بيئية عالمية لقطاع الطيران.

