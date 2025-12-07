الإثنين 8 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الجالية السودانية في الإمارات تحتفي بعيد الاتحاد الـ 54

الجالية السودانية في الإمارات تحتفي بعيد الاتحاد الـ 54
7 ديسمبر 2025 18:34

احتفلت الجالية السودانية بعيد الاتحاد الـ 54 لدولة الإمارات، وذلك في مقر النادي الاجتماعي السوداني بأبوظبي، وسط حضور كثيف من أبناء الجالية، وبمشاركة لافتة لعدد من الأدباء والشعراء والفنانين الإماراتيين.

حضر الاحتفال الشيخ منصور بن سرور بن محمد الشرقي، إلى جانب عدد من رؤساء الأندية السودانية في دولة الإمارات، في أجواء احتفالية مهيبة أحياها فنانون وشعراء من السودان والإمارات، عكست عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين.

وتضمنت فعاليات الاحتفال الفقرات التراثية الإماراتية والسودانية، إضافة إلى تقديم أغنيات وطنية من البلدين وعروضاً فلكلورية جمعت بين الرقصات التراثية الإماراتية والسودانية.

وفي كلمة له، عبّر محمد بهاء الدين، رئيس النادي السوداني، عن امتنانه وتقديره لدولة الإمارات قيادةً وشعباً، مهنئاً إياهم بعيد الاتحاد الـ 54، مشيرا إلى أن دولة الإمارات كانت ولا تزال الحضن الدافئ الذي استقبل مئات الآلاف من السودانيين، ووفرت لهم بيئة آمنة لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم.

وأضاف أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً فريداً ونادراً في التسامح والتعايش والمواقف الإنسانية وتعد من أكثر الدول عطاءً في المجالات الإنسانية والإغاثية.

أخبار ذات صلة
«الأعمال الأردني الإماراتي» يحتفي بعيد الاتحاد
سباقات «قُرى الإمارات للجري» تختتم الفعاليات في الشويب

وجدّد أبناء الجالية في هذا اليوم، فخرهم واعتزازهم بما حققته الدولة من نهضة شاملة وإنجازات رائدة معربين عن عظيم امتنانهم للمواقف الأصيلة التي ظلّت دولة الإمارات تبديها تجاه الشعب السوداني خلال المحنة القاسية التي تعصف ببلاده، بتقديمها دعماً إنسانياً كريماً للملايين من اللاجئين الذين شرّدتهم الحرب خارج البلاد.

كما أقام النادي السوداني في مقره بمنطقة المعمورة برأس الخيمة احتفالا بعيد الاتحاد الـ 54 للدولة، استضاف النسخة الثانية من مهرجان "سحر التراث ما بين العراقة والحداثة" 2025 الراعي الرسمي والمنظم للحدث.

تضمن المهرجان عروضا موسيقية سودانية وبازارا مصاحبا تضمن 28 جناحا للأسر المنتجة ومسابقات قدمت جوائز للفائزين.

وأشاد خالد الشاذلي مدير اللجنة الثقافية بالنادي بدعم الإمارات الأصيل للشعب السوداني في كافة الظروف.

المصدر: وام
عيد الاتحاد
احتفال
الجالية السودانية
آخر الأخبار
دونتشيتش والملك جيمس يتألقان في «الليلة الكبيرة»
الرياضة
دونتشيتش والملك جيمس يتألقان في «الليلة الكبيرة»
اليوم 11:52
«الأولمبياد الخاص» يُتوج بذهبية كأس العالم للسلة الثلاثية
الرياضة
«الأولمبياد الخاص» يُتوج بذهبية كأس العالم للسلة الثلاثية
اليوم 11:30
لاعبو فيورنتينا تحت التهديد!
الرياضة
لاعبو فيورنتينا تحت التهديد!
اليوم 11:28
مهرجان الشيخ زايد يستعد لاستقبال العام الجديد ببرنامج احتفالي مميز
علوم الدار
مهرجان الشيخ زايد يستعد لاستقبال العام الجديد ببرنامج احتفالي مميز
اليوم 11:28
مارشينكو تحرز لقب «الحبتور للتنس»
الرياضة
مارشينكو تحرز لقب «الحبتور للتنس»
اليوم 11:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©