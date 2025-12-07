محمد بن راشد: الإمارات ستبقى مسانداً وداعماً للقضية الفلسطينية

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله إن الإمارات ستبقى مسانداً وداعماً للقضية الفلسطينية.

وأكد سموه، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "أعلنت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم عن مشروع لتجهيز 10 ملايين وجبة لإخوتنا في غزة بالتعاون مع الفارس الشهم 3".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "طلبنا متطوعين لتعبئة الطرود .. كانت الحاجة ل2000 متطوع .. تسابق الجميع للمشاركة وسجل في الحملة أكثر من 20 ألف متطوع خلال أسبوع .. هذا هو شعب الإمارات .. وهذه روح أبناء زايد الحقيقية .. وهذه هي المحبة التي يحملها شعب الإمارات لأبناء فلسطين وشعبها".

واختتم سموه قائلا "شكراً للجميع .. وستبقى الإمارات مسانداً وداعماً للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الشقيق".

أعلنت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم عن مشروع لتجهيز ١٠ ملايين وجبة لإخوتنا في غزة بالتعاون مع الفارس الشهم ٣..



طلبنا متطوعين لتعبئة الطرود .. كانت الحاجة ل2000 متطوع .. تسابق الجميع للمشاركة وسجل في الحملة أكثر من 20 ألف متطوع خلال أسبوع ..



هذا هو شعب الإمارات .. وهذه روح… pic.twitter.com/5NODiT8irM — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 7, 2025