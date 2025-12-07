الإثنين 8 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
محمد بن راشد: الإمارات ستبقى مسانداً وداعماً للقضية الفلسطينية

7 ديسمبر 2025 17:28

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله إن الإمارات ستبقى مسانداً وداعماً للقضية الفلسطينية.
وأكد سموه، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "أعلنت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم عن مشروع لتجهيز 10 ملايين وجبة لإخوتنا في غزة بالتعاون مع الفارس الشهم 3". 
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "طلبنا متطوعين لتعبئة الطرود .. كانت الحاجة ل2000 متطوع .. تسابق الجميع للمشاركة وسجل في الحملة أكثر من 20 ألف متطوع خلال أسبوع .. هذا هو شعب الإمارات .. وهذه روح أبناء زايد الحقيقية .. وهذه هي المحبة التي يحملها شعب الإمارات لأبناء فلسطين وشعبها". 
واختتم سموه قائلا "شكراً للجميع .. وستبقى الإمارات مسانداً وداعماً للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الشقيق".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
الإمارات
القضية الفلسطينية
الشعب الفلسطيني
