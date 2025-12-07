الإثنين 8 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

مرصد الختم الفلكي في بوظبي يوثق نشاط "البقع الشمسية"

مرصد الختم الفلكي يوثق نشاط "البقع الشمسية"
7 ديسمبر 2025 18:52

وثّق مرصد الختم الفلكي في أبوظبي، اليوم الأحد، النشاط الشمسي من خلال تصوير الشمس باستخدام تلسكوب شمسي متخصص يعمل بطيف الهيدروجين (ألفا)، وذلك في إطار متابعة ورصد البقع الشمسية العملاقة التي تحمل الأرقام 4298 و4294 و4296.

وأوضح المرصد أن مقطع الفيديو المُسجَّل يُظهر توهجًا محليًا في محيط هذه البقع الشمسية خلال فترة التصوير، كما يُبيّن حركة ألسنة لهب شمسية صغيرة على أطراف قرص الشمس.

وأشار إلى أن هذا الرصد جاء ضمن جهوده العلمية المستمرة لمتابعة النشاط الشمسي ودراسة الظواهر المصاحبة له، بما يسهم في توثيق التغيرات التي تطرأ على سطح الشمس ومحيطها.

المصدر: وام
مرصد الختم الفلكي
بقع شمسية
نشاط الشمس
