الإثنين 8 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خالد بن محمد بن زايد يزور فعاليات اليوم الختامي لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1

خالد بن محمد بن زايد يزور فعاليات اليوم الختامي لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1
7 ديسمبر 2025 19:18

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، فعاليات اليوم الختامي لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 في نسختها السابعة عشرة، التي تستضيفها حلبة مرسى ياس في أبوظبي.

والتقى سموّه، خلال الزيارة، عدداً من كبار الرؤساء التنفيذيين وممثلي الشركات المشاركة في «أسبوع أبوظبي المالي 2025»، الذي يُقام يوم غدٍ في جزيرة المارية، إلى جانب لقاءات أخرى عقدها سموّه مع مجموعة من شركاء إمارة أبوظبي في عدد من القطاعات الحيوية.

أخبار ذات صلة
نوريس.. الفوز في «أرض العجائب»!
ذياب بن محمد بن زايد يلتقي بيل غيتس على هامش فعاليات سباق الفورمولا-1

وجرى، خلال اللقاءات، بحث مسارات الشراكات الاقتصادية والفرص الاستثمارية النوعية، التي تسهم في دعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة أبوظبي، وتعزز مكانتها مركزاً مالياً واستثمارياً عالمياً.

رافق سموّه، خلال الزيارة، معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد
سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1
سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1
آخر الأخبار
دونتشيتش والملك جيمس يتألقان في «الليلة الكبيرة»
الرياضة
دونتشيتش والملك جيمس يتألقان في «الليلة الكبيرة»
اليوم 11:52
«الأولمبياد الخاص» يُتوج بذهبية كأس العالم للسلة الثلاثية
الرياضة
«الأولمبياد الخاص» يُتوج بذهبية كأس العالم للسلة الثلاثية
اليوم 11:30
لاعبو فيورنتينا تحت التهديد!
الرياضة
لاعبو فيورنتينا تحت التهديد!
اليوم 11:28
مهرجان الشيخ زايد يستعد لاستقبال العام الجديد ببرنامج احتفالي مميز
علوم الدار
مهرجان الشيخ زايد يستعد لاستقبال العام الجديد ببرنامج احتفالي مميز
اليوم 11:28
مارشينكو تحرز لقب «الحبتور للتنس»
الرياضة
مارشينكو تحرز لقب «الحبتور للتنس»
اليوم 11:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©