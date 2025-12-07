الإثنين 8 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خالد بن محمد بن زايد يلتقي رئيس الإكوادور على هامش فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1

خالد بن محمد بن زايد يلتقي رئيس الإكوادور على هامش فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1

7 ديسمبر 2025 19:36
7 ديسمبر 2025 19:36

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، فخامة دانيال نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور الصديقة، على هامش فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في نسختها السابعة عشرة، التي تُقام على حلبة مرسى ياس في جزيرة ياس في أبوظبي.

وفي مستهل اللقاء، رحَّب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بفخامة الرئيس دانيال نوبوا والوفد المرافق له في دولة الإمارات، معرباً عن تمنياته لجمهورية الإكوادور وشعبها الصديق بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، أعرب فخامة دانيال نوبوا عن شكره وتقديره لدولة الإمارات وقيادتها على حفاوة الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق له، مهنئاً بنجاح تنظيم هذا السباق، ومتمنياً لدولة الإمارات وشعبها الصديق المزيد من التطور والنماء.

وجرى، خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية الإكوادور وسُبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

حضر اللقاء معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي؛ ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد؛ وإبراهيم سالم العلوي، سفير فوق العادة ومفوض غير مقيم لدولة الإمارات لدى جمهورية الإكوادور.

المصدر: وام
خالد بن محمد بن زايد
سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1
الإكوادور
دانيال نوبوا
