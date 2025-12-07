الإثنين 8 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ذياب بن محمد بن زايد يشهد فعاليات اليوم الختامي للنسخة الـ17 من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا - 1

ذياب بن محمد بن زايد يشهد فعاليات اليوم الختامي للنسخة الـ17 من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا - 1
7 ديسمبر 2025 22:10

شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، جانباً من فعاليات اليوم الختامي للنسخة السابعة عشرة من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1، التي تحتضنها حلبة مرسى ياس في جزيرة ياس في أبوظبي.

وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أن استضافة أبوظبي لهذا الحدث للعام السابع عشر تعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها أبوظبي في مجال تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، ما يسهم في دعم قطاعي السياحة والترفيه، وتعزيز حضور الإمارة على الساحة الرياضية الدولية.

أخبار ذات صلة
نوريس.. الفوز في «أرض العجائب»!
ذياب بن محمد بن زايد يلتقي بيل غيتس على هامش فعاليات سباق الفورمولا-1

وأشاد سموه بمستوى التنظيم الذي تشهده فعاليات السباق الختامي لموسم بطولة العالم للفورمولا-1 الذي تستضيفه أبوظبي، والذي بات محطة عالمية تجمع نخبة السائقين والفرق والجماهير من مختلف أنحاء العالم، مؤكداً سموه أن هذا المستوى يعكس كفاءة الكوادر الوطنية وقوة الشراكات مع كبرى الجهات العالمية في صناعة رياضة المحركات، ويرسخ مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة للفعاليات الرياضية والسياحية والترفيهية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
ذياب بن محمد بن زايد
سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1
آخر الأخبار
دونتشيتش والملك جيمس يتألقان في «الليلة الكبيرة»
الرياضة
دونتشيتش والملك جيمس يتألقان في «الليلة الكبيرة»
اليوم 11:52
«الأولمبياد الخاص» يُتوج بذهبية كأس العالم للسلة الثلاثية
الرياضة
«الأولمبياد الخاص» يُتوج بذهبية كأس العالم للسلة الثلاثية
اليوم 11:30
لاعبو فيورنتينا تحت التهديد!
الرياضة
لاعبو فيورنتينا تحت التهديد!
اليوم 11:28
مهرجان الشيخ زايد يستعد لاستقبال العام الجديد ببرنامج احتفالي مميز
علوم الدار
مهرجان الشيخ زايد يستعد لاستقبال العام الجديد ببرنامج احتفالي مميز
اليوم 11:28
مارشينكو تحرز لقب «الحبتور للتنس»
الرياضة
مارشينكو تحرز لقب «الحبتور للتنس»
اليوم 11:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©