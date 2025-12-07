الإثنين 8 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الإمارات ترسل طائرة مساعدات سابعة لدعم المتضررين من فيضانات سريلانكا

الإمارات ترسل طائرة مساعدات سابعة لدعم المتضررين من فيضانات سريلانكا
7 ديسمبر 2025 22:21

تواصل دولة الإمارات، عبر جسرها الجوي وفريقها الميداني، دعم الشعب السريلانكي الصديق في المناطق المتضررة من الفيضانات.

فقد أرسلت طائرة مساعدات إنسانية رقم 7 لدعم المتضررين.

وقدّمت الإمارات مساعدات إنسانية شملت المواد الغذائية ومواد الإيواء، حيث بلغ إجمالي المساعدات حتى الآن 89 طنًا.

وأرسلت دولة الإمارات فريق إغاثة متكاملا يضم قيادة العمليات المشتركة ووكالة الإمارات للمساعدات الدولية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وفريق الإمارات للبحث والإنقاذ التابع لهيئة أبوظبي للدفاع المدني.

وتمكن فريق الإمارات للبحث والإنقاذ من انتشال 18 جثة من ضحايا الفيضانات في منطقة العمل المخصصة وتقديم الإسعاف الميداني لـ 8 أشخاص من المتضررين.

المصدر: وام
الإمارات
مساعدات
سريلانكا
فيضانات
