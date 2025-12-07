«كهرباء الشارقة» تصدر 6721 شهادة عدم ممانعة

الشارقة (الاتحاد)



أصدرت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عدد 6,254 شهادة عدم ممانعة لأعمال الطرق والحفريات والإنشاءات للمشاريع الجديدة والقائمة في مختلف المناطق والقطاعات في مدينة الشارقة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وتشمل هذه الشهادات المشاريع التي تحتاج إلى توصيل أو تغيير أو تحديث في خطوط الكهرباء وخدمات المياه والغاز والألياف الضوئية، كما تمت دراسة 3,271 نقطة تغذية للمشاريع بشبكة الضغط المنخفض والمتوسط، وتحديث نظم المعلومات الجغرافية لعدد 22,034 مشروعاً لتمديد شبكات الخدمات، وذلك ضمن جهود الهيئة لتسهيل إجراءات التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذ المشاريع.



خدمات رقمية

وأوضح المهندس أحمد الباس، نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء، أن الهيئة تواصل جهودها لتلبية احتياجات سكان إمارة الشارقة، وتوصيل الخدمات في أسرع وقت وبجودة وكفاءة عالية، وتحرص على تطوير العديد من خدماتها وتحويلها إلى خدمات رقمية، حيث يتم تقديم وتسلم طلبات عدم الممانعة للمشاريع الجديدة والقائمة من خلال منصة ذكية، لتسهيل آلية تقديم الطلبات ومواكبة التحويل الرقمي في الهيئة.