مركز شرطة جبل علي ينظم «صوت المتعامل»

دبي (الاتحاد)



بتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بتعزيز سُبل التواصل وتفعيل قنوات الاتصال المباشر بين شرطة دبي والجمهور، التقى العقيد جمال إبراهيم علي، مدير مركز شرطة جبل علي، بحضور نائبه العقيد علي أحمد السويدي، عدداً من رؤساء الأقسام مع المتعاملين في المركز ضمن مبادرة «صوت المتعامل»، بما يكفل مشاركتهم في إبداء الملاحظات والمقترحات، والإجابة عن استفساراتهم.

وقال العقيد جمال إبراهيم، إن أقسام إسعاد المتعاملين تمثل واجهة أي قطاع حكومي أو خاص، كونها المعنية بتقديم الخدمات والتواصل المباشر مع الجمهور؛ لذلك تحرص عليها شرطة دبي لتتماشى مع المعايير العالمية للخدمة المتميزة للعملاء، حيث تعد الخدمة مسؤولية كل العاملين في هذه القطاعات، بدءاً من المدير وانتهاء بمقدمي الخدمة.



استفسارات

وفي الختام، استمع العقيد جمال والمسؤولون في مركز شرطة جبل إلى آراء واستفسارات المتعاملين حول مواضيع عدة، مشيراً إلى أن الملتقيات والاجتماعات مع المتعاملين ستكون مستمرة للنظر في احتياجاتهم وملاحظاتهم.