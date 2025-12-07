الإثنين 8 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«طرق دبي»: إنجاز 595 مظلة لركاب حافلات المواصلات العامة

بيئة حضرية تشجع على استخدام وسائل النقل الجماعي (الصور من المصدر)
8 ديسمبر 2025 02:38

دبي (الاتحاد)

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات 595 مظلة لركاب حافلات المواصلات العامة، ضمن مشروع يشمل تنفيذ 762 مظلة، موزعة على عدد من المناطق الحيوية في إمارة دبي، وتتميز بتصميمها العصري والجمالي، وتقديم العديد من الخدمات وتحقيق السعادة لمستخدمي المواصلات العامة.

أخبار ذات صلة
مارشينكو تحرز لقب «الحبتور للتنس»
لطيفة بنت محمد: تعزيز الشراكات مع القادة المؤثرين لتشكيل مستقبل الابتكار

وأوضح معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات أن مشروع المظلات الجديدة لركاب الحافلات يمثل خطوة محورية في جهود هيئة الطرق والمواصلات لتطوير بيئة حضرية متكاملة تشجع السكان والزوار على استخدام وسائل النقل الجماعي، وتسهم في الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز راحة وسعادة السكان والزوار، مؤكداً التزام الهيئة بتوفير مرافق حديثة، ومريحة، وآمنة، تعزز جاذبية شبكة الحافلات وتلبي احتياجات النمو السكاني والعمراني في إمارة دبي.

 

