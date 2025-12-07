«طرق دبي»: إنجاز 595 مظلة لركاب حافلات المواصلات العامة

دبي (الاتحاد)



أنجزت هيئة الطرق والمواصلات 595 مظلة لركاب حافلات المواصلات العامة، ضمن مشروع يشمل تنفيذ 762 مظلة، موزعة على عدد من المناطق الحيوية في إمارة دبي، وتتميز بتصميمها العصري والجمالي، وتقديم العديد من الخدمات وتحقيق السعادة لمستخدمي المواصلات العامة.





وأوضح معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات أن مشروع المظلات الجديدة لركاب الحافلات يمثل خطوة محورية في جهود هيئة الطرق والمواصلات لتطوير بيئة حضرية متكاملة تشجع السكان والزوار على استخدام وسائل النقل الجماعي، وتسهم في الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز راحة وسعادة السكان والزوار، مؤكداً التزام الهيئة بتوفير مرافق حديثة، ومريحة، وآمنة، تعزز جاذبية شبكة الحافلات وتلبي احتياجات النمو السكاني والعمراني في إمارة دبي.



