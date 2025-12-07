لطيفة بنت محمد: تعزيز الشراكات مع القادة المؤثرين لتشكيل مستقبل الابتكار

دبي (الاتحاد)



التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وفداً رفيع المستوى يضم نخبة من كبار رجال وسيدات الأعمال وقادة العمل الخيري في أفريقيا، وذلك لمناقشة فرص التعاون في مجالات الثقافة والإبداع والتنمية الاجتماعية. وتناول اللقاء أهمية توطيد الروابط الثقافية والاقتصادية، وتبادل الرؤى الهادفة لتعزيز الابتكار ودعم المبادرات المتنوعة ذات الأثر الإيجابي.

واستقبلت سموها الوفد الذي يترأسه بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، وأكدت سموها، خلال اللقاء، أهمية تعزيز الشراكات الفاعلة، وترسيخ الحوار مع القادة المؤثرين الذين يسهمون في تشكيل مستقبل الابتكار، والتنمية الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية.

وسلطت سموها الضوء على دور دبي مركزاً عالمياً للإبداع وتبادل المعرفة والتعاون العابر للحدود، مؤكدة التزام الإمارة ببناء جسور التواصل والتعاون مع مختلف الجهات والأفراد؛ بهدف دعم المواهب، وتمكين منظومة الإبداع، ما يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة.

كما أعربت سموها عن تقديرها لمساهمات الوفد، مشيدة بعمق الروابط الثقافية والتاريخية والقيم المشتركة التي تسهم في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وأفريقيا.

ورافق سموها، خلال اللقاء، محمد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وجمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومنصور لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع العمليات المساندة والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في «دبي للثقافة».