الإثنين 8 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

لطيفة بنت محمد: تعزيز الشراكات مع القادة المؤثرين لتشكيل مستقبل الابتكار

لطيفة بنت محمد خلال لقائها قادة الصناعة والعمل الخيري في أفريقيا (وام)
8 ديسمبر 2025 02:38

دبي (الاتحاد) 

التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وفداً رفيع المستوى يضم نخبة من كبار رجال وسيدات الأعمال وقادة العمل الخيري في أفريقيا، وذلك لمناقشة فرص التعاون في مجالات الثقافة والإبداع والتنمية الاجتماعية. وتناول اللقاء أهمية توطيد الروابط الثقافية والاقتصادية، وتبادل الرؤى الهادفة لتعزيز الابتكار ودعم المبادرات المتنوعة ذات الأثر الإيجابي.
واستقبلت سموها الوفد الذي يترأسه بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، وأكدت سموها، خلال اللقاء، أهمية تعزيز الشراكات الفاعلة، وترسيخ الحوار مع القادة المؤثرين الذين يسهمون في تشكيل مستقبل الابتكار، والتنمية الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية. 
وسلطت سموها الضوء على دور دبي مركزاً عالمياً للإبداع وتبادل المعرفة والتعاون العابر للحدود، مؤكدة التزام الإمارة ببناء جسور التواصل والتعاون مع مختلف الجهات والأفراد؛ بهدف دعم المواهب، وتمكين منظومة الإبداع، ما يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة. 
كما أعربت سموها عن تقديرها لمساهمات الوفد، مشيدة بعمق الروابط الثقافية والتاريخية والقيم المشتركة التي تسهم في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وأفريقيا.
ورافق سموها، خلال اللقاء، محمد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وجمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومنصور لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع العمليات المساندة والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في «دبي للثقافة».

أخبار ذات صلة
مارشينكو تحرز لقب «الحبتور للتنس»
شراكة استراتيجية بين «محمد بن راشد للإسكان» و«دبي الإسلامي»
لطيفة بنت محمد
دبي
هيئة الثقافة والفنون
أفريقيا
الثقافة
آخر الأخبار
دونتشيتش والملك جيمس يتألقان في «الليلة الكبيرة»
الرياضة
دونتشيتش والملك جيمس يتألقان في «الليلة الكبيرة»
اليوم 11:52
«الأولمبياد الخاص» يُتوج بذهبية كأس العالم للسلة الثلاثية
الرياضة
«الأولمبياد الخاص» يُتوج بذهبية كأس العالم للسلة الثلاثية
اليوم 11:30
لاعبو فيورنتينا تحت التهديد!
الرياضة
لاعبو فيورنتينا تحت التهديد!
اليوم 11:28
مهرجان الشيخ زايد يستعد لاستقبال العام الجديد ببرنامج احتفالي مميز
علوم الدار
مهرجان الشيخ زايد يستعد لاستقبال العام الجديد ببرنامج احتفالي مميز
اليوم 11:28
مارشينكو تحرز لقب «الحبتور للتنس»
الرياضة
مارشينكو تحرز لقب «الحبتور للتنس»
اليوم 11:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©