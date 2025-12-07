«تريندز» و«أبوظبي للإدارة» يوقعان اتفاقية تعاون بحثي معرفي

أبوظبي (الاتحاد)



وقع «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» مذكرة تعاون مشترك مع «كلية أبوظبي للإدارة»؛ بهدف التعاون في المجالات البحثية والعلمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك التي تخدم الأهداف الاستراتيجية للجانبين، وبما يعزز فرص نشر المعرفة الصحيحة، ويخدم صناع القرار والمهتمين.

وقع الاتفاقية من جانب مركز «تريندز» الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، فيما وقعها من جانب «كلية أبوظبي للإدارة» الدكتور طيب كمالي، رئيس مجلس أمناء كلية أبوظبي للإدارة.



البحث العلمي

أوضح الدكتور محمد عبدالله العلي أن التعاون مع «كلية أبوظبي للإدارة» جاء من منطلق حرص «تريندز» على تعزيز شراكاته وتوظيف هذه الشراكات في خدمة البحث العلمي الرصين والجاد، مشيداً بالكلية التي تشكل قيمة إدارية وبحثية مهمة في مجال توفير التعليم الأكاديمي والمهني الهادف إلى إعداد أجيال قادرة ومتمكنة.