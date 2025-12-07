الإثنين 8 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تريندز» و«أبوظبي للإدارة» يوقعان اتفاقية تعاون بحثي معرفي

محمد العلي خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
8 ديسمبر 2025 02:38

أبوظبي (الاتحاد)

وقع «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» مذكرة تعاون مشترك مع «كلية أبوظبي للإدارة»؛ بهدف التعاون في المجالات البحثية والعلمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك التي تخدم الأهداف الاستراتيجية للجانبين، وبما يعزز فرص نشر المعرفة الصحيحة، ويخدم صناع القرار والمهتمين.
وقع الاتفاقية من جانب مركز «تريندز» الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، فيما وقعها من جانب «كلية أبوظبي للإدارة» الدكتور طيب كمالي، رئيس مجلس أمناء كلية أبوظبي للإدارة.

البحث العلمي

أخبار ذات صلة
جائزة أبوظبي.. «الموعد الخامس» مع «بطل عالمي جديد»!
تقاليد «جائزة أبوظبي».. المنطلق من المركز الأول يُتوج بالسباق

أوضح الدكتور محمد عبدالله العلي أن التعاون مع «كلية أبوظبي للإدارة» جاء من منطلق حرص «تريندز» على تعزيز شراكاته وتوظيف هذه الشراكات في خدمة البحث العلمي الرصين والجاد، مشيداً بالكلية التي تشكل قيمة إدارية وبحثية مهمة في مجال توفير التعليم الأكاديمي والمهني الهادف إلى إعداد أجيال قادرة ومتمكنة.

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
كلية أبوظبي للإدارة
أبوظبي
آخر الأخبار
دونتشيتش والملك جيمس يتألقان في «الليلة الكبيرة»
الرياضة
دونتشيتش والملك جيمس يتألقان في «الليلة الكبيرة»
اليوم 11:52
«الأولمبياد الخاص» يُتوج بذهبية كأس العالم للسلة الثلاثية
الرياضة
«الأولمبياد الخاص» يُتوج بذهبية كأس العالم للسلة الثلاثية
اليوم 11:30
لاعبو فيورنتينا تحت التهديد!
الرياضة
لاعبو فيورنتينا تحت التهديد!
اليوم 11:28
مهرجان الشيخ زايد يستعد لاستقبال العام الجديد ببرنامج احتفالي مميز
علوم الدار
مهرجان الشيخ زايد يستعد لاستقبال العام الجديد ببرنامج احتفالي مميز
اليوم 11:28
مارشينكو تحرز لقب «الحبتور للتنس»
الرياضة
مارشينكو تحرز لقب «الحبتور للتنس»
اليوم 11:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©