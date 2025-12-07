ولي عهد أبوظبي يشهد الجولة الختامية لبطولة العالم للفورمولا 1

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والشيوخ، وضيوف الدولة، منافسات الجولة الختامية لبطولة العالم للفورمولا 1، ضمن سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في نسختها الـ17، التي أقيمت على حلبة مرسى ياس في أبوظبي.

وحضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى نقطة الانطلاق، حيث بدأت الجولة الختامية من بطولة العالم للفورمولا 1، بعد عزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تضمَّنت مراسم انطلاق الجولة الختامية للسباق عرضاً جوياً قدمه فريق فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية، إلى جانب طائرة من أسطول «الاتحاد للطيران».

وحضر فعاليات السباق الختامي: فخامة دانيال نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور، وفخامة رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان الروسية، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، ومعالي تيودورو نغويما أوبيانغ مانغ، نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، إلى جانب عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.