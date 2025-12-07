الإثنين 8 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سيف بن زايد: جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 تبرز تميّز الإمارات في تنظيم الفعاليات الدولية

8 ديسمبر 2025 00:52

قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية إن سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 يبرز تميّز الإمارات في تنظيم الفعاليات الدولية.
وأكد سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «على حلبة مرسى ياس في أبوظبي، يصل موسم الفورمولا-1 إلى ذروته مع ختام جائزة الاتحاد للطيران الكبرى، وسط أجواء مشحونة بالحماس وترقّب عالمي».
وأضاف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان «ومع كل لفة، يبرز تميّز الإمارات في تنظيم أبرز الفعاليات الدولية، لتبقى أبوظبي محطة أساسية ينتظرها عشّاق المنافسة والتحدي، ضمن بيئة آمنة وسليمة تحظى بثقة الجميع حول العالم».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سيف بن زايد
جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1
