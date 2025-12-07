الإثنين 8 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الأرصاد": أجواء رطبة وضبابية صباحاً حتى 12 ديسمبر

أبوظبي
8 ديسمبر 2025 01:08

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة، خلال الفترة من يوم غد وحتى 12 ديسمبر الحالي، أجواءً رطبة في الصباح مع تشكل الضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، خاصة الغربية، يصاحبها طقس صحو إلى غائم جزئيا خلال النهار.

وأشار المركز إلى أن سرعة الرياح الجنوبية الشرقية إلى الشمالية الشرقية تتراوح بين 10 و20 كم/س، وقد تصل أحياناً إلى 30 كم/س، مع بقاء البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويسود الاثنين طقس رطب صباحا مع تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، خاصة الغربية، ثم يتحول إلى صحو إلى غائم جزئيا، مع استمرار الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويستمر الطقس رطباً صباح الثلاثاء مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية في أقصى الغرب، ويكون الجو صحواً إلى غائم جزئيا، مع رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أخبار ذات صلة
منطقة ركنة بمدينة العين تسجل أقل درجة حرارة في الإمارات
ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غداً

يشهد يوم الأربعاء طقساً صحواً إلى غائم جزئيا أحياناً، خاصة في المناطق الشرقية، مع رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويظل الطقس صحواً إلى غائم جزئيا أحياناً يوم الخميس، خاصة شرق الدولة، مع استمرار الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما يوم الجمعة، فيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئيا خلال النهار، ويصبح غائماً ليلاً على الجزر والبحر غرب الدولة، مع رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

المصدر: وام
المركز الوطني للأرصاد
الطقس
الطقس في الإمارات
حالة الطقس
حالة الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
دونتشيتش والملك جيمس يتألقان في «الليلة الكبيرة»
الرياضة
دونتشيتش والملك جيمس يتألقان في «الليلة الكبيرة»
اليوم 11:52
«الأولمبياد الخاص» يُتوج بذهبية كأس العالم للسلة الثلاثية
الرياضة
«الأولمبياد الخاص» يُتوج بذهبية كأس العالم للسلة الثلاثية
اليوم 11:30
لاعبو فيورنتينا تحت التهديد!
الرياضة
لاعبو فيورنتينا تحت التهديد!
اليوم 11:28
مهرجان الشيخ زايد يستعد لاستقبال العام الجديد ببرنامج احتفالي مميز
علوم الدار
مهرجان الشيخ زايد يستعد لاستقبال العام الجديد ببرنامج احتفالي مميز
اليوم 11:28
مارشينكو تحرز لقب «الحبتور للتنس»
الرياضة
مارشينكو تحرز لقب «الحبتور للتنس»
اليوم 11:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©