"الأرصاد": أجواء رطبة وضبابية صباحاً حتى 12 ديسمبر

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة، خلال الفترة من يوم غد وحتى 12 ديسمبر الحالي، أجواءً رطبة في الصباح مع تشكل الضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، خاصة الغربية، يصاحبها طقس صحو إلى غائم جزئيا خلال النهار.

وأشار المركز إلى أن سرعة الرياح الجنوبية الشرقية إلى الشمالية الشرقية تتراوح بين 10 و20 كم/س، وقد تصل أحياناً إلى 30 كم/س، مع بقاء البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويسود الاثنين طقس رطب صباحا مع تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، خاصة الغربية، ثم يتحول إلى صحو إلى غائم جزئيا، مع استمرار الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويستمر الطقس رطباً صباح الثلاثاء مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية في أقصى الغرب، ويكون الجو صحواً إلى غائم جزئيا، مع رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

يشهد يوم الأربعاء طقساً صحواً إلى غائم جزئيا أحياناً، خاصة في المناطق الشرقية، مع رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويظل الطقس صحواً إلى غائم جزئيا أحياناً يوم الخميس، خاصة شرق الدولة، مع استمرار الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما يوم الجمعة، فيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئيا خلال النهار، ويصبح غائماً ليلاً على الجزر والبحر غرب الدولة، مع رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.