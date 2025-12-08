الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«جوتن» تحتفي بمرور ثلاثة عقود على انطلاقها في أبوظبي

«جوتن» تحتفي بمرور ثلاثة عقود على انطلاقها في أبوظبي
8 ديسمبر 2025 14:47

تحتفل «جوتن أبوظبي» بمرور ثلاثة عقود على انطلاق عملياتها في أبوظبي، وهو إنجاز يعكس الشراكة الراسخة التي تجمعها مع العاصمة الإماراتية، واستمرارها في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة.

ومنذ انطلاق عملياتها كأول شركة عالمية رائدة لتصنيع الدهانات في أبوظبي، شهدت العلامة نمواً لافتاً منحها مكانة رائدة في السوق، حيث أصبحت شريكاً موثوقاً في المشاريع الكبرى ضمن قطاعات الطاقة والعمارة والإسكان، بالنظر إلى تميزها في تقديم دهانات متطورة وخبرة فنية كبيرة والتزاماً راسخاً بالجودة في مختلف المشاريع.



وقد نجحت «جوتن أبوظبي» في توفير منتجاتٍ عالية الجودة خلال سنوات حضورها في العاصمة الإماراتية، حيث أصبحت هذه المنتجات ركناً أساسياً من أركان المشهد العمراني في أبوظبي؛ كما أسهمت في حماية البنية التحتية الحيوية، وتعزيز جمالية المعالم العمرانية البارزة، إلى جانب دعم تنمية المجتمعات على امتداد الإمارة.
ويبرز من مشاريع العلامة مطار زايد الدولي الشهير، وبرج كابيتال، والمقر الرئيسي لشركة الدار العقارية، بالإضافة إلى برجيّ أدنوك ومنطقة حدائق الراحة وغيرها الكثير.

 

 

 وأسهمت الشركة بفعالية كبيرة في الارتقاء بمعايير الألوان والتصميم والمتانة في أبوظبي، من خلال ابتكاراتها الرائدة، مثل مفهوم مالتي كولور للألوان المتعددة ومجموعات الألوان السنوية، والدهانات الداخلية والخارجية التي توفر سهولة في التنظيف ومزايا مقاومة الغبار، بالإضافة إلى ابتكاراتها المتتالية ضمن مبادرات الاستدامة، مما أرسى علاقة متينة بين «جوتن» وعملائها من الأفراد والمؤسسات، وساعد على تحفيز مسيرة التنمية في العاصمة الإماراتية.

 وتعكس الاحتفالية بمرور ثلاثين عاماً على انطلاق «جوتن أبوظبي» الطموحات الكبيرة التي تجمع بين العلامة الرائدة وإمارة أبوظبي، ومشروعهما القائم على تعزيز الابتكار والتعاون الوثيق. كما تؤكد التزام العلامة نحو العاصمة الإماراتية، من خلال حرْصها على حماية أبرز المعالم العمرانية، فضلاً عن إضفاء لمسة جمالية مميزة على المنازل.

وفي إطار هذا الالتزام، قررت «جوتن» 400 مليون درهم إماراتي لبناء مصنعها الجديد في مدينة أبوظبي في مدينة إيكاد الصناعية وفق أحدث معايير التكنولوجيا العالمية. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز القدرات الإنتاجية للشركة بشكل كبير، وتمكينها من إنتاج ما يقارب 65 مليون ليتر دهان سنوياً، ما يمثل زيادة بنسبة 50% في إنتاجية الشركة في أبوظبي. وسيتم تصميم المنشأة الجديدة وفق معايير الأتمتة المتقدمة والأنظمة الرقمية وتقنيات التصنيع الذكية، التي من شأنها أن تعزز مستويات الدقة والاتساق والاستدامة والكفاءة بشكل عام.
وتسعى «جوتن» إلى تعزيز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد في السوق، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والأداء، وذلك من خلال توظيف هذه التقنيات الرائدة في جميع مراحل عملية التصنيع. وتعزز هذه المنهجية الجديدة من مكانة الشركة بصفتها شريكاً جديراً بثقة الإمارة، وقادراً على المشاركة في رسم مستقبلها وفق رؤيةٍ مبتكرة.

 


وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سفين يوهان ستوب، المدير العام لشركة جوتن أبوظبي:«شكلت أبوظبي محوراً أساسياً في مسيرة نمو (جوتن) ضمن المنطقة. ويعزز هذا الاستثمار من طموحاتنا الرامية إلى تعزيز عملياتنا داخل الإمارة؛ فالمنشأة الجديدة توفر نقلة نوعية في أسلوب التصنيع الذي نعتمده، وتساعد على الجمع بين خبرتنا الفنية الكبيرة وتقنيات الأتمتة المتقدمة لبناء منظومة عمليات أكثر كفاءة وذكاء. كما يسهم هذا الاستثمار في تعزيز قدرتنا على دعم المشاريع الكبرى في العاصمة، وتوسيع حضورنا على مستوى المنطقة».



 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
