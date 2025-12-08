الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«بريدج» منصة لاستعراض مشاريع ناشئة مبتكرة ركيزتها الذكاء الاصطناعي

«بريدج» منصة لاستعراض مشاريع ناشئة مبتكرة ركيزتها الذكاء الاصطناعي
8 ديسمبر 2025 14:53

وفّرت قمّة بريدج 2025، منصة لشركات ناشئة متخصصة في قطاع الإعلام والتسويق، لعرض مشاريع مبتكَرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى تقديم خدمات متطورة ومخصصة للجمهور والعملاء.

ويُعد الذكاء الاصطناعي واحداً من سبعة مسارات رئيسية تركز عليها بريدج، إلى جانب المحتوى الرقمي، والإعلام الإنساني، والإنتاج السينمائي، والاقتصاد الإبداعي، ومستقبل الصحافة، وصناعة التأثير.

وأكد مسؤولون في هذه الشركات، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن القمة تمثّل منصة مُلهمة لعرض المشاريع الناشئة التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي بطرق مبتكرة، بما يعكس التحول المتسارع في مجالي الإعلام والتسويق، ويتيح لهذه المبادرات فرصة توسيع دائرة تأثيرها والتعريف بمنتجاتها أمام جمهور مستهدف ومستثمرين مهتمين بالحلول المبتكرة.

وقال ميشيل رويليفلد، مسؤول منصة شركة KOGNEXITY AI، إن الشركة تستعرض خلال مشاركتها في بريدج مشروعاً مبتكراً، تعمل على إطلاقه قريباً، ويعتمد على إنتاج بودكاست معرفي للنمو الشخصي، حيث تجمع الشركة رؤى قادة الفكر وتُعيد صياغتها على شكل خطوات عملية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن «بريدج» تتيح المجال للشركات، ولا سيما الناشئة، للوصول إلى جمهور واسع ومستثمرين يبحثون عن حلول مبتكرة، إلى جانب مستخدمين متحمسين لخوض تجارب معرفية جديدة، مؤكداً أن مستقبل الذكاء الاصطناعي في الإعلام يتجه نحو تخصيص المحتوى وتسريع إنتاجه، بما يعزّز جودته ويُثري تجربة المستخدم.

من جانبها، قالت سي يه، مسؤولة منصة شركة Lebra AI، إن الشركة تركز في عملها على تعزيز دور الذكاء الاصطناعي الفائق في القطاعات المختلفة ومنها قطاع الإعلام، والصحة أيضاً.

أخبار ذات صلة
ترامب يضغط للانتقال إلى المرحلة الثانية من «اتفاق غزة»
التوجه البريطاني لحظر «الإخوان» يقرّب نهاية «الجماعة»

وأشارت إلى أن تقنيات الشركة تُركز على التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، فرغم قدرات الأنظمة الحالية، لا تزال عُرضة للأخطاء، ما يحفّز الباحثين على تطوير نماذج أكثر تقدماً، قد تصل إلى مستوى «الذكاء الفائق» لتعزيز الأمان والكفاءة.

وأضافت أن «بريدج» توفّر مساحة مثالية للتواصل مع شركات الذكاء الاصطناعي والتقنيات التقليدية، وتفتح أبواب التعاون وتبادل الخبرات، إلى جانب الحوار حول مستقبل الذكاء الاصطناعي ودعم الشركات الراغبة في تبنيه بفاعلية.

من جهته، قال وفيق محمد، مسؤول منصة شركة DATASPEAKS، إن الشركة تُركز على التسويق الذكي باستخدام الذكاء الاصطناعي، لإدارة التواصل مع العملاء، وتنفيذ عمليات التوعية والتسويق دون تدخل بشري مباشر.

وأشار إلى أن التكنولوجيا المتّبعة تقوم بإجراء المكالمات والرسائل والمحادثات لجمع البيانات وتصنيف العملاء المحتملين، مما يقلّص وقت وجهد فرق المبيعات، ويوفّر للشركات عملاء مؤهلين وجاهزين لاتخاذ الخطوة التالية.

وأكد أن قدرات المنصة تشمل إنتاج المحتوى التسويقي بالكامل، من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي إلى المقالات والمقترحات الإبداعية، ما يمكّن الشركات من تقليل النفقات والاستفادة من حلول كانت حكراً على المؤسسات الكبرى.

وأضاف أن النظام قادر على التطور المستمر ليصبح أكثر كفاءة مع مرور الوقت، موفراً للشركات الصغيرة والمتوسطة تقنيات متقدمة بواجهة إعلامية وتسويقية سهلة وسلاسة عالية في الاندماج مع أنظمة العمل الحالية.

المصدر: وام
آخر الأخبار
نازحة فلسطينية في مخيم بدير البلح (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يضغط للانتقال إلى المرحلة الثانية من «اتفاق غزة»
10 ديسمبر 2025
تطور لافت في موقف لندن تجاه تنظيم الإخوان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
التوجه البريطاني لحظر «الإخوان» يقرّب نهاية «الجماعة»
10 ديسمبر 2025
البابا يلتقي الرئيس الأوكراني في إيطاليا (رويترز)
الأخبار العالمية
زيلينسكي يؤكد رفضه التنازل عن أي أراض لروسيا
10 ديسمبر 2025
تصاعد أعمدة الدخان جراء المعارك في جنوب الخرطوم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: تنظيم الإخوان يقف ضد أي مسار حقيقي للسلام في السودان
10 ديسمبر 2025
طفل نازح يتمسك بسياج بمخيم في دير البلح (رويترز)
الأخبار العالمية
«يونيسف»: أطفال غزة ما زالوا يعانون سوء تغذية حاداً
10 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©