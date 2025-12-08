الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

«الشؤون الإسلامية» تحقق نسبة 100% في أتمتة خدماتها رقمياً

«الشؤون الإسلامية» تحقق نسبة 100% في أتمتة خدماتها رقمياً
8 ديسمبر 2025 15:42

أكدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أن جميع خدماتها المؤتمتة أصبحت الآن متاحةً رقمياً عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة بنسبة 100%، بما يضمن وصولاً أسهل وأسرع للمتعاملين يمكنهم من إنجاز معاملاتهم بكفاءةٍ ومرونةٍ عاليتين.

 

وقال معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة إن تحقيق هذه القفزة النوعية في التحول الرقمي، يأتي تماشيًا مع التزام المؤسسة بتسريع وتيرة التحول الذكي والاستفادة من الأنظمة والوسائل الرقمية الحديثة وتسخيرها لخدمة رسالتها وأهدافها برؤى حضاريةٍ متطورةٍ ومتقدمة.

وأوضح أن ارتفاع نسبة أتمتة خدمات المتعاملين إلى 100% بعد أن كانت 43% فقط خلال عام 2024، يعكس حرص الهيئة على تطوير خدماتها وتقديمها للجمهور والمتعاملين معها وفق أعلى المعايير بما يواكب تطلعات المستقبل ويعزز مكانتها كمؤسسةٍ رائدةٍ في تقديم خدماتٍ مبتكرةٍ وذكية.

 

وكشف معاليه عن الانتهاء من إعادة هيكلة خدمات الهيئة بما يتناسب مع مهامها التأسيسية ومسؤولياتها المستقبلية، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية لتعزيز الكفاءة والارتقاء بجودة الخدمات، بما يعزز دور الهيئة ومكانتها إقليمياً وعالمياً.

المصدر: وام
الشؤون الإسلامية
