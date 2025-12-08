«لوحة ليوا» تدخل غينيس بأطول لوحة في العالم

أكملت بلدية منطقة الظفرة معلم «لوحة ليوا»، التي أصبحت تتلألأ بألوان علم الدولة تزامناً مع الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ54 وبدء موسم المهرجانات والاستعداد لاستقبال زيادة السياح والزوار من داخل وخارج الدولة.

ويُعد مَعْلَم لوحة ليوا أحد المعالم السياحية التي تتميز بها منطقة الظفرة، وسجلت في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأطول لوحة في العالم، بارتفاع 221 متراً، عن سطح البحر وبطول 23.59 متراً، لتكون إضافة جمالية تُسهم في تعزيز القطاع السياحي في الظفرة.

ويحمل اسم مدينة ليوا التي تذخر بالقلاع والحصون والمعالم الأثرية والموروث الثقافي المتنوع كما تعتبر اللوحة من مناطق جذب السياح والزوار من مختلف بقاع العالم والتي يتم من خلالها التعريف بتراث وحضارة دولة الإمارات.