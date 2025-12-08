الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«لوحة ليوا» تدخل غينيس بأطول لوحة في العالم

«لوحة ليوا» تدخل غينيس بأطول لوحة في العالم
8 ديسمبر 2025 22:07

أكملت بلدية منطقة الظفرة معلم «لوحة ليوا»، التي أصبحت تتلألأ بألوان علم الدولة تزامناً مع الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ54 وبدء موسم المهرجانات والاستعداد لاستقبال زيادة السياح والزوار من داخل وخارج الدولة.

ويُعد مَعْلَم لوحة ليوا أحد المعالم السياحية التي تتميز بها منطقة الظفرة، وسجلت في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأطول لوحة في العالم، بارتفاع 221 متراً، عن سطح البحر وبطول 23.59 متراً، لتكون إضافة جمالية تُسهم في تعزيز القطاع السياحي في الظفرة.

