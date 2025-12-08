الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وتتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 15:24 والمد الثاني عند الساعة 06:08 والجزرالأول عند الساعة 10:09 والجزر الثاني عند الساعة 41:22.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 05 :12 والمد الثاني عند الساعة 01:33 والجزر الأول عند الساعة 18:45 والجزر الثاني عند الساعة 07:52.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً: