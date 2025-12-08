الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الفارس الشهم 3» توزّع كسوة شتوية على أطفال غزة

خلال توزيع الكسوة الشتوية على أطفال القطاع (أرشيفية)
9 ديسمبر 2025 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل عملية «الفارس الشهم 3» جهودها الإنسانية، بدعم من مؤسسة القلب الكبير، عبر إطلاق مبادرة خاصة لتوزيع كسوة الشتاء على أطفال نادي النصيرات في غزة، إلى جانب تنظيم يوم ترفيهي مليء بالمرح والأنشطة التي تدخل السعادة إلى قلوب الصغار.
وشهدت المبادرة توزيع الملابس الشتوية على الأطفال، ضمن جهود تهدف إلى توفير الدفء لهم في ظل الأحوال الجوية الباردة، التي تعيشها الأسر النازحة. كما تخلّل الفعالية عروض ترفيهية ومسابقات وأنشطة فنية، أسهمت في تعزيز الأجواء الإيجابية وبث روح الفرح بينهم.
وتجسّد هذه الخطوة حرص دولة الإمارات على رعاية الأطفال ودعمهم في جميع الظروف، وترسيخ مبادئ العطاء والإنسانية، التي تميّز مبادراتها الإغاثية في غزة.
وفي وقت سابق، دخلت إلى قطاع غزة قافلةُ المساعدات الإنسانية الإماراتية رقم «257»، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق، حاملةً على متنها مواد إيواء و«كسوة الشتاء» لتعزيز الحماية للأسر المتضررة.
وتضم القافلة الجديدة 15 شاحنة تحمل على متنها نحو 300 منصة شحن «بالت» من المساعدات، بوزن إجمالي يناهز 182 طناً من مواد الإيواء والملابس الشتوية المتنوعة، بما في ذلك الخيام ومستلزمات التدفئة الأساسية، التي تسهم في توفير مأوى أكثر أمناً للأسر التي فقدت منازلها أو اضطرت للنزوح.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©