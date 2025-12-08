«الذيد للعسل» يكرم 20 فائزاً في مسابقاته

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت، مساء أمس الأول، فعاليات النسخة الثانية من «مهرجان الذيد للعسل»، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مركز إكسبو الذيد، ونجح على مدى أربعة أيام من النشاط الاقتصادي والتراثي المكثف في تحويل مدينة الذيد إلى وجهة إقليمية رائدة لصناعة العسل، حيث شهد إقبالاً جماهيرياً لافتاً عكس مكانته المتنامية، واستقطب الحدث زواراً من مختلف إمارات الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، توافدوا للاستفادة من العروض الحصرية واقتناء أجود أنواع العسل الطبيعي التي وفرها أكثر من 70 عارضاً.

وتوج المهرجان بالجوائز المالية القيمة، الفائزين في مختلف فئات المسابقات، وبلغ إجمالي عدد الفائزين 20 فائراً، خضعت مشاركاتهم لتقييم دقيق من لجان تحكيم متخصصة، وعزز الحدث الثقة بمنتج العسل الإماراتي وقدرته التنافسية العالية، كما نجح في توفير سوق تفاعلي حيوي أتاح للزوار فرصة التذوق والشراء مباشرة من المنتجين، وسط أجواء اتسمت بالتنوع بين الأنشطة التراثية والثقافية والمسابقات التفاعلية التي استقطبت مختلف الفئات العمرية.

وأكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن المهرجان أصبح منصة تنموية متميزة تسهم بشكل مباشر في دعم استراتيجية الأمن الغذائي الوطني من خلال تمكين النحّالين المحليين من تسويق إنتاجهم على نطاق واسع وفتح آفاق جديدة.