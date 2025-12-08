الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الإمارات نظيفة» تصل إلى محطتها الثانية في الفجيرة

مشاركون في الحملة (من المصدر)
9 ديسمبر 2025 01:21

الفجيرة (الاتحاد)

برعاية وزارة التغير المناخي والبيئة، وبالتعاون مع شركاء من المؤسسات الحكومية الأخرى المعنية، وبالتعاون الاستراتيجي مع مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، وصلت قافلة الدورة الرابعة والعشرين من حملة «الإمارات نظيفة»، التي تنظمها مجموعة عمل الإمارات للبيئة، إلى محطتها الثانية في إمارة الفجيرة أمس.
وقالت الدكتورة حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة: «لا تزال حملة (الإمارات نظيفة) تمثل مبادرة الاستدامة الوطنية الرائدة التي تعزز ثقافة المسؤولية البيئية والعمل المجتمعي في جميع أنحاء الدولة. عاماً بعد عام، نشهد مشاركة لافتة تعزز التزام دولتنا الحبيبة بالاستدامة». 
وعلى مساحة شاسعة تزيد على ثلاثة كيلومترات، اجتمع فريق متخصص من 250 مشاركاً، متحدين في التزامهم بحماية البيئة الفريدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وارتدى المشاركون قمصاناً قطنية مصممة خصيصاً، وقبعات، وقفازات قطنية، وأكياس قمامة قابلة للتحلل الحيوي، وعملوا معاً لإزالة 3272 كيلوغراماً من النفايات، بالإضافة إلى 100 كيلوغرام من البلاستيك و200 كيلوغرام من الخردة المعدنية. كما شارك المتطوعون في المهمة الحاسمة المتمثلة في فصل وفرز المواد القابلة للتدوير عن النفايات العامة.

الفجيرة
وزارة التغير المناخي والبيئة
مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية
الإمارات
حماية البيئة
مجموعة عمل الإمارات للبيئة
حبيبة المرعشي
