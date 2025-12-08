4.000 مستفيد من فحوص صحية لمرض السكري في إمارة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

اكتسب «شهر التوعية بالسكري» هذا العام، زخماً غير مسبوق في إمارة أبوظبي، بتسجيل عدد قياسي من المشاركين وصل إلى 4000 شخص في مبادرات مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء ومركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء التابعين لـM42، ضمن واحدة من أكبر الحملات المجتمعية الشاملة للتوعية بمرض السكري في دولة الإمارات حتى اليوم. وعلى مدى شهر كامل، نفّذت الفرق المتخصّصة من مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء ومستشفى مورفيلدز للعيون أبوظبي ومركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء، حملة شملت أبوظبي والعين والظفرة، لتوفير خدمات الكشف المبكر، والتثقيف المتخصّص، والدعم المجتمعي المؤثر مباشرة في أماكن العمل والمدارس والمجالس والمرافق العامة. ووصلت المبادرة إلى جهات رائدة في الدولة، منها: «مبادلة» و«الدار» و«ضمان» و«مدن» وكليات التقنية العليا والمصرف المركزي لدولة الإمارات وشرطة أبوظبي.