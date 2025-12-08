جامعة خليفة و«غوانجو باييون الصينية» توقعان مذكرة تفاهم لتأسيس مختبر ابتكار

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «غوانجو باييون» الصينية للمعدات الكهربائية لتأسيس مختبر ابتكار مشترك والتعاون في البحث والتطوير في مجالات الطاقة المستدامة والتكنولوجيات الكهربائية.

وقّع مذكرة التفاهم كل من البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة وديجاو هو، رئيس شركة «غوانجو باييون». ويشمل التعاون تطوير مشروعات صناعية أكاديمية مصمّمة لتلبية احتياجات منطقة الخليج العربي، فيما يتعلّق بشبكات الكهرباء ودمج الطاقة المتجددة ونظم التخزين وإلكترونيات الطاقة المتطورة وشبكات الكهرباء الهجينة، بين التيار المتردد والمستمر وتزويد قطاع النقل بالكهرباء وتطبيقات الهيدروجين الأخضر، والاندماج السلس بين نظم البيانات ونظم الطاقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويشمل التعاون أيضاً تدريبات لطلبة جامعة خليفة وتبادلاً تقنياً بين الطرفين وندوات مشتركة تشارك فيها الجهات ذات الصلة في القطاع الصناعي.

وسيُعد مركز بحوث الطاقة المتقدمة في جامعة خليفة مركزاً للبحث والتطوير التكنولوجي لشركة «غوانجو باييون» التي سيُتاح لها الاستفادة من مختبرات المركز وإشراك باحثيها في تطوير مشروعات بحثية مشتركة بين القطاعين الصناعي والأكاديمي، كما سيحظى المركز بإمكانية الاستفادة من مختبرات الشركة لتحقيق التكامل التام بين الشريكين.

وقال ديجاو هو: رسّخت شركة «غوانجو باييون» منظومة شاملة تغطي كافة نطاقات الجهد الكهربائي، من المنخفض إلى فائق الارتفاع، وذلك من خلال إرث يمتد عبر أربعة عقود من قيادة عملية تزويد القطاع الصناعي بالكهرباء. وتُعَد هذه الشراكة مع جامعة خليفة بمثابة علامة استراتيجية فارقة شديدة الأهمية، ونحن ملتزمون تماماً بترجمة هذه الرؤية إلى واقع والاستفادة من نقاط القوة المجتمعة لدينا في القطاعين الصناعي والأكاديمي في خلق تآزر لتحفيز توسعنا المشترك في منطقة الخليج العربي والسوق العالمية».