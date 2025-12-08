الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«التعليم العالي» تسحب الاعتراف بالمؤهلات الصادرة عن جامعة «ميدأوشن»

9 ديسمبر 2025 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن سحب الاعتراف بالمؤهلات الصادرة عن جامعة «ميدأوشن» Midocean University، والتي تتخذ لها مكتباً في إمارة الفجيرة، وذلك عقب تنفيذ زيارة رقابية مشتركة مع هيئة المنطقة الحرة في الإمارة، كشفت عن مخالفات جوهرية تتعلق بآليات التشغيل، وضوابط تقديم البرامج الأكاديمية، ومدى التزام المؤسسة بالضوابط والمعايير الوطنية المعتمدة.
وتبيّن للوزارة أن المكتب التنفيذي للمؤسسة في إمارة الفجيرة، يقدم خدمات تسجيل، وينفذ برامج تعليمية من دون الحصول على الاعتماد المطلوب من قبل الوزارة، كما يمارس أنشطة تعليمية لا تتوافق مع التشريعات المنظمة لعمل مؤسسات التعليم العالي، ولا تستوفي اشتراطات الحوكمة المؤسسية أو متطلبات الاعتماد والجودة، بما في ذلك تقديم برامج أكاديمية إلكترونياً، من دون وجود آلية واضحة لضمان الجودة، ووجود تباين كبير في بيانات أعداد الطلبة والبرامج، مقارنة بما تم رصده ميدانياً.
وبناء على الملاحظات المرصودة نفذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عملية تحقق شاملة وتقييم فني، بهدف التأكد من التزام المؤسسة بالاشتراطات والمعايير الوطنية المعتمدة، وبناء على النتائج تقرر سحب الاعتراف بالمؤهلات الصادرة عن الجامعة، وتغيير حالة الجامعة ضمن قوائم الاعتراف المعتمدة لدى الوزارة إلى «غير معتمدة»، وتغيير نتيجة الاعتراف بالمؤهلات الصادرة عنها، وفقاً للإجراءات التنظيمية المعتمدة.

التعليم العالي
الإمارات
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفجيرة
مؤسسات التعليم العالي
البرامج الأكاديمية
