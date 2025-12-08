الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«يومكس وسيمتكس 2026» يفتحان باب تسجيل الزوار والإعلاميين

المعرضان يعززان مكانة أبوظبي وجهة رائدة في مجال الصناعات المتقدمة (وام)
9 ديسمبر 2025 01:22

أبوظبي (وام)

أعلنت مجموعة «أدنيك» بدء استقبال طلبات التسجيل لزيارة النسخة السابعة من معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة «يومكس»، ومعرض المحاكاة والتدريب «سيمتكس» 2026، المقرر انعقادهما في مركز أدنيك أبوظبي في الفترة من 20 إلى 22 يناير 2026. ومن المتوقع أن تكون هذه الدورة هي الأكبر والأكثر تطوراً منذ انطلاق الحدث، مع مشاركة واسعة من أبرز الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في هذا القطاع.
ويُعد المعرضان، اللذان تنظمهما مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، بالشراكة مع وزارة الدفاع، من أهم المنصات الدولية المعنية بالأنظمة غير المأهولة، وتقنيات المحاكاة، والتدريب، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، ويعززان بدورهما مكانة أبوظبي كمركز عالمي للتقنيات الدفاعية الذكية والتحول الرقمي، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في تبني أحدث حلول الروبوتات والمحاكاة المتقدمة.
وتستعد أبوظبي لاستضافة هذا الحدث الدولي، الذي يجمع أبرز الخبراء والعارضين لاستعراض أحدث الابتكارات في مجالات الأنظمة الذاتية وتقنيات المحاكاة والتدريب.
وتركز دورة 2026 على الاستخدامات التجارية للتقنيات ذاتية القيادة في قطاعات عدة مثل الخدمات اللوجستية والطاقة والمدن الذكية والزراعة والسلامة العامة، بما يعكس التوجه نحو حلول مستقبلية تدعم مسيرة التنمية المستدامة.
ويمثل انعقاد «يومكس» و«سيمتكس» بالتزامن، فرصة استراتيجية لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة في هذه الصناعات المتقدمة، ومنصة لتبادل المعرفة وتطوير شراكات جديدة تدفع الابتكار إلى آفاق أوسع. كما يبرز الحدث رؤية دولة الإمارات في اعتماد التقنيات الحديثة بما يلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية.

