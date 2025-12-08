انطلاق النسخة الدولية من معرض «تشاينا جوي»

أبوظبي (وام)

انطلقت، أمس، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، فعاليات النسخة الدولية الأولى من معرض «تشاينا جوي -ChinaJoy»، الحدث الأكبر من نوعه في آسيا، ضمن أعمال قمة «بريدج 2025». وتأتي استضافة المعرض في إطار الشراكة الاستراتيجية للقمة، وتعزيزاً لمكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة في قطاع الصناعات الإبداعية والاقتصاد الرقمي.

ويشهد المعرض، الذي يستمر حتى 10 ديسمبر الحالي، مشاركة واسعة تضم حوالي 20 مؤسسة وشركة رائدة في قطاع الألعاب والترفيه الرقمي، من بينها شركات عالمية كبرى، مثل «تنسنت للألعاب»، و«غيم ساينس»، و«505 جيمز»، إضافة إلى مشاركة جهات ثقافية وإبداعية.

وشهد اليوم الأول للمعرض إقبالاً لافتاً من الخبراء والمتخصصين في قطاع التكنولوجيا، إلى جانب الجمهور، لا سيما من فئة الشباب الذين توافدوا للاطلاع على أحدث الإصدارات الرقمية.