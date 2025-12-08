الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
انطلاق النسخة الدولية من معرض «تشاينا جوي»
9 ديسمبر 2025 01:21

أبوظبي (وام)

انطلقت، أمس، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، فعاليات النسخة الدولية الأولى من معرض «تشاينا جوي -ChinaJoy»، الحدث الأكبر من نوعه في آسيا، ضمن أعمال قمة «بريدج 2025». وتأتي استضافة المعرض في إطار الشراكة الاستراتيجية للقمة، وتعزيزاً لمكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة في قطاع الصناعات الإبداعية والاقتصاد الرقمي.
ويشهد المعرض، الذي يستمر حتى 10 ديسمبر الحالي، مشاركة واسعة تضم حوالي 20 مؤسسة وشركة رائدة في قطاع الألعاب والترفيه الرقمي، من بينها شركات عالمية كبرى، مثل «تنسنت للألعاب»، و«غيم ساينس»، و«505 جيمز»، إضافة إلى مشاركة جهات ثقافية وإبداعية.
وشهد اليوم الأول للمعرض إقبالاً لافتاً من الخبراء والمتخصصين في قطاع التكنولوجيا، إلى جانب الجمهور، لا سيما من فئة الشباب الذين توافدوا للاطلاع على أحدث الإصدارات الرقمية.

أبوظبي
الإمارات
قمة بريدج
أدنيك
