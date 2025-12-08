«شرطة أبوظبي» تستعرض مبادراتها الريادية في «قمة بريدج»

أبوظبي (الاتحاد)

تستعرض القيادة العامة لشرطة أبوظبي مبادراتها الريادية، خلال مشاركتها في قمة «بريدج» العالمية، الحدث الأضخم في صناعة الإعلام والمحتوى على مستوى العالم، والتي تقام في العاصمة أبوظبي، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2025، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك». وأكد العميد الدكتور سلطان عبيد النعيمي، نائب مدير قطاع شؤون القيادة بشرطة أبوظبي، أهمية هذا الحدث الإعلامي العالمي، لما يمثله من منصة رائدة تتيح إبراز الدور الحيوي للإعلام في مواكبة التحولات المتسارعة واستشراف آفاق المستقبل. وأشار العميد النعيمي إلى أن الحدث يعزز بناء شراكات استراتيجية برؤى مبتكرة تدفع بتطوير منظومة العمل الإعلامي، وتفتح آفاقاً أوسع للوصول إلى الجماهير العالمية عبر صناعة إبداعية قادرة على تحقيق الأهداف والتطلعات التطويرية.

وتمثل هذه القمة الإعلامية تجسيداً لرؤية متقدمة لشرطة أبوظبي، تنسجم مع تطلعاتها في استشراف مستقبل العمل الإعلامي وتطويره عبر مبادرات مبتكرة وملهمة، تسهم في إيصال رسائلها إلى أوسع شريحة من الجمهور.

وأوضح العميد محمد علي المهيري، مدير إدارة الإعلام الأمني، أنه سيتم عرض أحدث التطورات التقنية في العمل الأمني إعلامياً، عبر استعراض منصات التوعية الرقمية ومنظومة «المدينة الآمنة»، التي تعد من المشاريع الريادية المستشرفة للمستقبل برؤية أمنية حديثة. كما ستقدم تعريفاً بأبرز حملاتها التوعوية، وفي مقدمتها حملة «خلك حذر» الهادفة إلى تعزيز وعي المجتمع بأحدث أساليب الجرائم الإلكترونية، مثل الاحتيال الهاتفي، والابتزاز، والنصب الإلكتروني، وغيرها.