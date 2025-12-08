مشاركون في القمة لـ«الاتحاد»: «بريدج» تستشرف المشهد الإعلامي لمواكبة المستقبل

هدى الطنيجي (أبوظبي)

أكد مشاركون، ضمن فعاليات قمة «بريدج» الحدث العالمي في قطاع الإعلام والمحتوى والترفيه المقام في أبوظبي، أن القمة منصة فعلية لاستشراف مستقبل المشهد الإعلامي العالمي، ورسم ملامح صياغة منظومة الإعلام ومستقبل وصناعة المحتوى، من خلال اجتماع قادة المؤسسات الإعلامية وأصحاب الرؤى المستقبلية وصناع المحتوى، من أجل صياغة الأفكار وبلورتها، وصولاً إلى مستقبل إعلامي مزدهر يعزز المسؤولية الإعلامية.



مبادرات نوعية

قال مهند النعيمي، رئيس فريق الذكاء الاصطناعي في وزارة الإعلام في مملكة البحرين: سعداء بالمشاركة ضمن فعاليات قمة «بريدج» المقامة في أبوظبي، الحدث الأضخم الذي يربط مختلف صناع المحتوى الإعلامي والتكنولوجيا والترفيه من مختلف أنحاء العالم تحت سقف واحد، في مساحة مفتوحة وأكثر شفافية خصصت على مدار 3 أيام لطرح مختلف التحديات التي تواجه مستقبل الإعلام ومناقشة التحولات التي تطرأ عليه، حيث تعد القمة منصة عالمية تستشرف مستقبل المشهد الإعلامي، لبناء الشراكات بما يضمن إعلاماً أكثر فاعلية يتجه نحو خدمة المجتمع بكل مصداقية تامة.

وتابع: إن مشاركة وزارة الإعلام في مملكة البحرين تكمن في استعراض العديد من المبادرات المعنية في قطاع الإعلام وصناعة المحتوى، منها «مختبر المبدعين»، التي يندرج تحت مظلتها العديد من المشاريع الخاصة، بدعم المحتوى وصناعة ودعم المبدعين، وكذلك نتواجد للتحدث عن تجربتنا في مجال الذكاء الاصطناعي، وكوننا محطة تلفزيون تنتج فواصل تلفزيونية، وتجربتنا في برامج الإذاعة وإنتاج برنامج بالذكاء الاصطناعي، وفي مجال التدريب بالذكاء الاصطناعي، مع البحث في جانب الشراكات، وتسليط الضوء على أحدث الإصدارات في الذكاء الاصطناعي، منها الكتب التي تتحدث عن هذا الجانب من أجل دعم المصورين والصحفيين والإعلاميين، وغيرهم من المعنيين في قطاع الإعلام.



شريك أساسي

من جهته، قال محمد الشريف، المتحدث الرسمي «عملية الفارس الشهم 3»: نتواجد للمشاركة ضمن قمة «بريدج» ممثلين لعملية «الفارس الشهم 3» القمة المخصصة للإعلام، كون الإعلام شريكاً في نقل ونشر الأعمال الإنسانية، فهو الذي ينقل صور المشاريع والمبادرات إلى شرائح المجتمع كافة، والتي لم تكن تظهر لولا الرسالة السامية للإعلام.

وتحدث الشريف عن الجهود التي نفذتها عملية «الفارس الشهم 3» المقدمة للأشقاء في قطاع غزة في سبيل التخفيف من معاناتهم، وذلك لأكثر من عامين، من خلال تسليط الضوء عليها في هذه المنصة المتميزة التي تجمع مختلف قادة وممثلي وسائل الإعلام من مختلف أنحاء العالم، حيث بلغت نسبة المساعدات التي تقدمها دولة الإمارات من خلال عملية «الفارس الشهم» 46% من إجمالي المساعدات العالمية، وتتجاوز أكثر من 103 آلاف طن من المساعدات.



بناء الشراكات

من جانبه، أكد عبدالله المازمي، مدير قسم الإعلان والترويج في مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، أن مشاركتهم في قمة «بريدج» تأتي من أجل إبراز المبادرات التي تقوم بها المؤسسة؛ بهدف إيجاد بيئة جاذبة للتواجد في الشارقة، منها التي تم طرحها لزوار «بريدج»، والمتمثلة في عرض حصري، من خلال فتح رخصة في 60 دقيقة بـ5000 درهم لتأسيس الشركة الإعلامية، وكذلك إطلاق الذراع التجارية الإعلامية الجديدة لإمارة الشارقة «مدار» التي تقدم العديد من الخدمات الإعلامية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وغرف متخصصة لصناع المحتوى وأصحاب الشركات للترويج عن منتجاتهم ومشاريعهم الإبداعية، وكذلك التعريف بمشروع استوديوهات «شمس» المعتمدة من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة، الاستوديو المعني بصناعة الأفلام وتصويرها.



رسم الملامح

أشارت أمل البلوشي، مدير إدارة التطوير الإعلامي في المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، إلى أن القمة تهدف إلى تطوير منظومة وقطاع الأعلام، ورسم ملامحه والمحتوى المقدمة، وتناقش التحولات الإعلامية، وأهمية الذكاء الاصطناعي، من خلال اجتماع القادة وأصحاب الخبرات الإعلامية والعاملين في هذا الجانب من الصحفيين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، عبر نقاشات عملية وجلسات حوارية وورش متنوعة تطرحها أروقة القمة؛ بهدف تطوير دور الإعلام كقوة فاعلة في التنمية الاجتماعية والثقافية، وغيرها من الجوانب.

وقالت: مشاركتنا في القمة من خلال منصة تجمع العديد من جهات حكومة إمارة عجمان، وذلك في سبيل نبرز حضورها إقليمياً وعالمياً، هناك العديد من الجهات المشاركة في جانب صناع الإعلام، منها دائرة السياحة والثقافة والإعلام، وبلدية عجمان، وهيئة النقل، واستوديوهات عجمان الخاصة، والمنطقة الحرة، ومدينة عجمان الإعلامية، ودائرة الأراضي والأملاك، وغيرها العديد من الجهات التي تقدم خدمات للمستثمرين في مجال الإعلام، وجودنا من أجل بناء شراكات استراتيجية عالمية تمثل توجهات الحكومة الرشيدة في عجمان، وتدعم رؤية عجمان 2030 في صناعة الشراكات الاستراتيجية العالمية.