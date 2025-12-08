الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

غاري فاينرتشوك: الهروب من عالم الذكاء الاصطناعي ليس خياراً

غاري فاينرتشوك
9 ديسمبر 2025 01:21

أبوظبي (وام)

«الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» تُعلن تقديم موعد خُطبة وصلاة الجمعة
«أبوظبي للإعلام» تُشارك في قمة «بريدج 2025» بمبادرات تفاعلية

أكد غاري فاينرتشوك، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة «فاينر إكس»، أن قمة «بريدج» في أبوظبي تمثل نموذجاً فريداً لحدث عالمي يجمع تحت سقف واحد أهم الاتجاهات والقطاعات في مجالات الأعمال والترفيه والثقافة. وأوضح أن جلسته خلال القمة ستركّز على تأثيرات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية وصناعة المحتوى وقطاع الإعلام، إضافة إلى انعكاساته على العمليات التشغيلية في الشركات العاملة في قطاعي الأعمال بين الشركات (B2B) والأعمال الموجّهة للمستهلكين (B2C)، مؤكداً أهمية التكيف مع الواقع الجديد واستخدام التقنيات المتقدمة قبل أن تتقدم جهات أخرى في استثمارها.

الذكاء الاصطناعي
الإمارات
أبوظبي
قمة بريدج
آخر الأخبار
نازحة فلسطينية في مخيم بدير البلح (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يضغط للانتقال إلى المرحلة الثانية من «اتفاق غزة»
10 ديسمبر 2025
تطور لافت في موقف لندن تجاه تنظيم الإخوان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
التوجه البريطاني لحظر «الإخوان» يقرّب نهاية «الجماعة»
10 ديسمبر 2025
البابا يلتقي الرئيس الأوكراني في إيطاليا (رويترز)
الأخبار العالمية
زيلينسكي يؤكد رفضه التنازل عن أي أراض لروسيا
10 ديسمبر 2025
تصاعد أعمدة الدخان جراء المعارك في جنوب الخرطوم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: تنظيم الإخوان يقف ضد أي مسار حقيقي للسلام في السودان
10 ديسمبر 2025
طفل نازح يتمسك بسياج بمخيم في دير البلح (رويترز)
الأخبار العالمية
«يونيسف»: أطفال غزة ما زالوا يعانون سوء تغذية حاداً
10 ديسمبر 2025
