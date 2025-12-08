غاري فاينرتشوك: الهروب من عالم الذكاء الاصطناعي ليس خياراً

أبوظبي (وام)

أكد غاري فاينرتشوك، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة «فاينر إكس»، أن قمة «بريدج» في أبوظبي تمثل نموذجاً فريداً لحدث عالمي يجمع تحت سقف واحد أهم الاتجاهات والقطاعات في مجالات الأعمال والترفيه والثقافة. وأوضح أن جلسته خلال القمة ستركّز على تأثيرات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية وصناعة المحتوى وقطاع الإعلام، إضافة إلى انعكاساته على العمليات التشغيلية في الشركات العاملة في قطاعي الأعمال بين الشركات (B2B) والأعمال الموجّهة للمستهلكين (B2C)، مؤكداً أهمية التكيف مع الواقع الجديد واستخدام التقنيات المتقدمة قبل أن تتقدم جهات أخرى في استثمارها.