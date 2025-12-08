الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الصين للإعلام»: تطبيقات حديثة في مجالات البث فائق الدقة «8K»

جيا بنغ، نائب مدير المكتب الإقليمي لمجموعة الصين للإعلام
9 ديسمبر 2025 01:21

أبوظبي (وام)

تشارك مجموعة الصين للإعلام «China Media Group - CMG»، أكبر مؤسسة إعلامية حكومية في جمهورية الصين الشعبية، في قمة بريدج 2025.
وتأتي مشاركة المجموعة في إطار اهتمام القمة بإبراز التجارب المؤسسية الكبرى في تطوير الإعلام القائم على التكنولوجيا المتقدمة، حيث تمثل CMG نموذجاً عالمياً في الدمج بين البنية الإعلامية التقليدية والتحول الرقمي الشامل، إذ تضم تحت مظلتها مؤسسات مرموقة، مثل التلفزيون المركزي الصيني «CCTV»، وإذاعة الصين الوطنية «CNR»، وإذاعة الصين الدولية «CRI».
وتستعرض المجموعة، من خلال جناحها في القمة، أحدث تطبيقاتها في مجالات البث فائق الدقة «8K»، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات التحرير والإنتاج، إلى جانب الابتكارات الرقمية متعددة اللغات التي تسهم في تعزيز الحضور الثقافي الصيني على الساحة الدولية.
وقال جيا بنغ، نائب مدير المكتب الإقليمي في الشرق الأوسط لمجموعة الصين للإعلام: إن المجموعة توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل الفعاليات الرياضية، مما يساعد على تقييم أداء الرياضيين.

الإمارات
الصين
أبوظبي
قمة بريدج
