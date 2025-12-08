تفاهم بين «الإمارات للإعلام» و«ثقافة عجمان»

أبوظبي (الاتحاد)

على هامش فعاليات قمّة بريدج 2025، وقّع مجلس الإمارات للإعلام، مذكرة تفاهم مع دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في تطوير وتنظيم قطاع الإعلام في الإمارة، بما يتماشى مع قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية والتوجهات الوطنية لدولة الإمارات في بناء بيئة إعلامية حديثة ومتقدمة تلبي احتياجات المتعاملين وتواكب تطورات العصر المتسارعة.

ووقع المذكرة كل من: محمود خليل الهاشمي، مدير عام الدائرة، ومحمد سعيد الشحي، الأمين العام للمجلس. وتشمل المذكرة التعاون في إعداد آليات تنظيمية موحدة لعدد من الخدمات الإعلامية، إلى جانب تنسيق عملية نقل بعض مهام تقديم بعض الخدمات من مجلس الإمارات للإعلام إلى دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان بشكل تدريجي ومنظم، بما يضمن استمرارية الخدمة وجودتها.

كما تضم إعداد خطط إعلامية مشتركة للتوعية بالخدمات الجديدة وقنوات تقديمها، بما يعزز الوعي، ويضمن سهولة وصول المعلومات إلى الجمهور والمؤسسات الإعلامية. وتنص أيضاً على تعزيز التعاون في مجالات الرقابة الإعلامية وتبادل البيانات.