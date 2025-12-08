الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

برقم قياسي.. مؤسسة «خليفة الإنسانية» تنظم العرس الجماعي الثاني

برقم قياسي.. مؤسسة «خليفة الإنسانية» تنظم العرس الجماعي الثاني
8 ديسمبر 2025 23:46

أعلنت مؤسسة خليفة الإنسانية عن تنظيم العرس الجماعي الثاني في إمارة الشارقة عصر يوم الخميس 11 ديسمبر 2025، في صالة البيت متوحد بمنطقة الرحمانية بالتعاون مع بنك دبي الإسلامي وبوتيك النشامة، بمشاركة 1086 عريسا وعروسا من مختلف إمارات الدولة، استمراراً لجهودهم نحو دعم الشباب وتعزيز الاستقرار الأسري.
يأتي تنظيم العرس الجماعي الثاني بعد النجاح الذي حققه العرس الجماعي الأول الذي شهد مشاركة 157 شاباً خلال شهر أغسطس من العام الماضي.
وقال محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة الإنسانية إن تنظيم العرس الجماعي الثاني يأتي امتداداً لبرامج المؤسسة الهادفة إلى تمكين الشباب وتيسير سبل الزواج، مؤكداً أن هذه المبادرة تنسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة بأن يكون عام 2026 عام الأسرة، وما يحمله ذلك من تركيز على تعزيز دور الأسرة ودعم استقرارها وترابطها جيلاً بعد جيل.
وأوضح أن الإقبال الكبير على المبادرة يعكس ثقة المجتمع في دور المؤسسة وبرامجها الاجتماعية، مؤكداً حرصها على مواصلة إطلاق مبادرات مجتمعية تسهم في تخفيف الأعباء المادية على الشباب وتمكينهم من بناء أسر مستقرة ومتماسكة، فضلاً عن تنفيذ سلسلة من البرامج التي تعزز قيم الترابط الاجتماعي وتدعم دور الأسرة الإماراتية في بناء المجتمع وتقدمه وازدهاره.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يحضر العرس الجماعي لعدد من أبناء قبيلة الهواشم
برعاية رئيس الدولة.. هزاع بن زايد يشهد العرس الجماعي لـ 181 عريساً من أبناء منطقة العين
المصدر: وام
عرس جماعي
رقم قياسي
مؤسسة خليفة الإنسانية
آخر الأخبار
نازحة فلسطينية في مخيم بدير البلح (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يضغط للانتقال إلى المرحلة الثانية من «اتفاق غزة»
10 ديسمبر 2025
تطور لافت في موقف لندن تجاه تنظيم الإخوان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
التوجه البريطاني لحظر «الإخوان» يقرّب نهاية «الجماعة»
10 ديسمبر 2025
البابا يلتقي الرئيس الأوكراني في إيطاليا (رويترز)
الأخبار العالمية
زيلينسكي يؤكد رفضه التنازل عن أي أراض لروسيا
10 ديسمبر 2025
تصاعد أعمدة الدخان جراء المعارك في جنوب الخرطوم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: تنظيم الإخوان يقف ضد أي مسار حقيقي للسلام في السودان
10 ديسمبر 2025
طفل نازح يتمسك بسياج بمخيم في دير البلح (رويترز)
الأخبار العالمية
«يونيسف»: أطفال غزة ما زالوا يعانون سوء تغذية حاداً
10 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©