الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

دفعة جديدة من الخبراء ووسطاء تسوية المنازعات في أبوظبي

يوسف العبري خلال اجتماع اللجنة (من المصدر)
9 ديسمبر 2025 01:21

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» تُعلن تقديم موعد خُطبة وصلاة الجمعة
«أبوظبي للإعلام» تُشارك في قمة «بريدج 2025» بمبادرات تفاعلية

اعتمدت لجنة شؤون الخبراء والموفقين والوسطاء في دائرة القضاء بأبوظبي، عدداً من القرارات المتعلقة بعمليات القيد والمتابعة المهنية، حيث وافقت على قيد 9 خبراء، و21 وسيطاً لتسوية المنازعات التجارية والمدنية بعد استيفائهم الشروط والضوابط والمتطلبات المعتمدة، كما اطلعت على عدد من الطلبات والشكاوى، واتخذت بشأنهم القرارات المناسبة.
وبحثت اللجنة، خلال اجتماعها الدوري الذي عقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
واعتمدت اللجنة، قيد 9 خبراء في جدول الخبراء المشتغلين، بعد استكمالهم الشروط والمتطلبات المعتمدة، إلى جانب الموافقة على قيد 21 وسيطاً إلى سجل الوسطاء لفض المنازعات المدنية والتجارية، بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي المعتمد في أكاديمية أبوظبي القضائية.
كما اطلعت اللجنة على 5 طلبات لإعادة قيد خبراء في جدول الخبراء المشتغلين، ونظرت اللجنة كذلك في شكوى واحدة مقدمة ضد أحد الخبراء، واتخذت بشأنها القرارات اللازمة.

قضاء أبوظبي
أبوظبي
دائرة القضاء
الإمارات
دائرة القضاء في أبوظبي
يوسف سعيد العبري
يوسف العبري
