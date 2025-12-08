أول محطة وقفية لـ«سقيا الماء» في العالم بدبي

دبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، بالتعاون مع «شركة بينونة لتكنولوجيا توليد المياه» «ماهوا» ومقرها أبوظبي، مبادرة نوعية تهدف إلى توفير الماء بطريقة مبتكرة ومستدامة، من خلال إنشاء أول محطة وقفية لسقيا المياه في العالم تعتمد على تقنية استخلاص الماء من الهواء.

وتعتمد المحطة الوقفية على تكنولوجيا حديثة قادرة على إنتاج مياه نقية من رطوبة الهواء دون الحاجة إلى شبكة مياه، أو آبار أو أي بنية تحتية تقليدية، حيث تعمل بالطاقة الشمسية، ما يجعلها خضراء بنسبة 100% وصديقة للبيئة، وذات قدرة تشغيلية مستقلة ومستدامة.